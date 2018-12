Mörk (SPÖ) ad Pflegereform: „Wo ist der Masterplan?“

Regierung gefällt sich in Ankündigungen und Punktationen – Wien bietet maßgeschneiderte Pflege zuhause und in Tageszentren

Wien (OTS/SPW-K) - Verwundert reagiert SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Mörk auf die heutigen Ankündigungen der Bundesregierung bezüglich einer Pflegereform. „Wochenlang sind wir vorbereitet worden auf diesen angeblichen Masterplan, aber ein großer Wurf ist partout nicht zu erkennen. Einmal mehr gilt: Diese Regierung gefällt sich in Ankündigungen und dem Erstellen von Punktationen, an der Umsetzung hapert es leider allzu oft“, so Mörk.

„Dass es sich nun auch zur Bundesregierung durchgesprochen hat, dass die meisten Menschen in den eigenen vier Wänden gepflegt werden wollen, kann noch als positive Erkenntnis des heutigen Schaulaufens gewertet werden. Über Details und die Finanzierung hüllt man sich aber wohl nicht ohne Grund in Schweigen, nachhaltig ist hier noch gar nichts“, sagt Mörk.

Die Stadt Wien dagegen biete über den Fonds Soziales Wien bereits jetzt ausgezeichnete maßgeschneiderte Angebote in der mobilen und teilstationären Pflege wie etwa Heimhilfe, Begleit- und Besuchsdienst oder Tageszentren, die pflegende Angehörige entlasten. „Hier werden im kommenden Jahr weitere Akzente gesetzt. Denn wie im gesamten Wiener Sozialsystem gilt auch in der Pflege: Wir lassen niemanden alleine. Wer Pflege braucht, kann sich auf die Stadt verlassen“, so Mörk.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at