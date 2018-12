Niederösterreichweit gibt es rund 260 öffentliche Bibliotheken, die von 1.600 ehrenamtlichen Bibliothekaren betreut werden

LR Schleritzko: „Ohne Ehrenamt keine Bibliotheken in NÖ“

St. Pölten (OTS/NLK) - Niederösterreich ist das Land der Freiwilligen. Ohne sie würde etwa unser Feuerwehr- und Rettungswesen nicht funktionieren. Aber auch andernorts sind die Freiwilligen unverzichtbar, nämlich im Bibliothekswesen in Niederösterreich. „Ohne Ehrenamt gäbe es keine Bibliotheken in Niederösterreich. Die rund 260 öffentlichen Bibliotheken im Land werden von etwa 1.600 ehrenamtlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren betreut“, so der für die Büchereien zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Bereits im Jahr 1985 wurde von den Vereinten Nationen der Tag des Ehrenamts eingeführt. Leistungen, die freiwillig für die Gesellschaft erbracht werden, sollen an diesem Tag ins Bewusstsein gerückt werden. 2.800 Veranstaltungen in den Bibliotheken, darunter 1.700 für Kinder, fanden ausschließlich dank ehrenamtlichen Engagements in und um die Bibliotheken in Niederösterreich statt. Zusätzlich wurden von den rund 1.600 ehrenamtlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Niederösterreich etwa 6.500 Stunden für Fortbildung aufgewendet sowie zahlreiche Stunden zur Betreuung der regulären Öffnungszeiten.

„Freiwilliges Engagement leistet einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unsere Gesellschaft steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber, eine davon ist die demografische Entwicklung, die Veränderungen im sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich mit sich bringt. Das freiwillige Engagement in Familien, Vereinen oder Initiativen ist das soziale Kapital der Gesellschaft“, so der Landesrat.

„In zahlreichen Organisationen in Österreich arbeiten Ehrenamtliche unentgeltlich und freiwillig. Sie leisten dadurch nicht nur unbezahlte, sondern auch unbezahlbare Arbeit. Menschen, die sich freiwillig engagieren, spinnen ein Netz von Gemeinschaft, das von einem Füreinander und Miteinander geprägt ist. So auch in den öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich, die mehr sind als ‚nur‘ Buchverleihe, denn unsere blau-gelben Büchereien sind Kommunikationstreffpunkte für alle Generationen“, hält Schleritzko fest.

