Junge ÖVP: Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche verbessern!

Anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamtes setzt sich die Junge ÖVP für die Stärkung unseres Freiwilligensystems ein

Wien (OTS) - „Mehr als 3,3 Millionen Menschen engagieren sich in Österreich freiwillig und leisten jeden Tag aufs neue Großartiges für unser Land. Das gilt vor allem für junge Menschen. Im Schnitt leisten 43 Prozent der 19- bis 29-Jährigen Freiwilligenarbeit. Gerade heute am Tag des Ehrenamtes wollen wir die Gelegenheit nutzen, um all diesen Freiwilligen für ihren tagtäglichen Einsatz zu danken", so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des heutigen Tag des Ehrenamtes.

Um zukünftig noch stärker zu zeigen, dass das Ehrenamt einen hohen Stellenwert für unsere Gesellschaft hat, fordert die Junge ÖVP die Einführung eines Ehrenamtgütesiegels, das im Ehrenamt erworbene Fähigkeiten offiziell anerkennt, sowie eine Besserstellung von ehrenamtlich Tätigen bei Bewerbungen für den öffentlichen Dienst.

"Jeder Unternehmer und jede Unternehmerin in unserem Land weiß, dass es sich auszahlt, Menschen, die sich auch außerberuflich engagieren, einzustellen. Dieses Bewusstsein muss auch im öffentlichen Dienst ankommen. Deswegen fordern wir die Berücksichtigung von ehrenamtlichem Engagement bei Neueinstellung im Bundes- und Landesdienst sowie ein Gütesiegel, das ehrenamtlich erworbenen Qualifikationen endlich einen offiziellen Rahmen gibt", so Stefan Schnöll abschließend.

