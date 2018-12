Königsberger-Ludwig mit Dank an Freiwillige

Zuständige LRin für Niederösterreichs Rettungswesen lobt vorbildliche Arbeit

St. Pölten (OTS) - „Der heutige 5. Dezember, der Internationale Tag des Ehrenamts, gibt Anlass dazu Danke zu sagen – Danke an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die tagein tagaus in Niederösterreich im Sinne unserer Gesellschaft unterwegs sind und ihre Kraft dafür einsetzen, um Mitmenschen zu helfen oder deren Leben besser zu machen“, so die zuständige LRin für das Rettungswesen in NÖ, Ulrike Königsberger-Ludwig.

Generell sei das Ehrenamt ein essentieller Grundpfeiler der Demokratie und das spüre man vor allem auch in Niederösterreich, so Königsberger-Ludwig. Beim Roten Kreuz leisten etwa 17.800 ehrenamtliche MitarbeiterInnen 2,9 Millionen Stunden jährlich, beim ASBÖ sind es etwa 2.000 Ehrenamtliche, die auf rund 580.000 Stunden kommen. Und genau diese Menschen sind es, auf die man sich im Ernstfall verlassen kann, so Königsberger-Ludwig abschließend: „Sie garantieren in Niederösterreich eine optimale medizinische Versorgung und stellen ihre Freizeit und ihre Zeit mit der Familie in den Dienst der Gesellschaft. Allein für diesen Umstand kann man nicht oft genug Danke sagen! Das Rettungswesen ist hier stellvertretend für alle ehrenamtliche Tätigkeiten zu sehen – denn gleichzeitig möchte ich auch allen Menschen danken, die in anderen Bereichen der Ehrenamtlichkeit tätig sind, wie bspw. im Sozialbereich, bei der Feuerwehr, in Sport- oder Kulturvereinen. Ihnen allen gebührt unser größter Dank – Sie leisten hervorragende Arbeit!“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at