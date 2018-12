Bischofskonferenz führt Parteiengespräch mit SPÖ-Spitze

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner traf Kardinal Schönborn und Bischöfe

Wien (KAP) - Die von der Österreichischen Bischofskonferenz begonnenen Parteiengespräche sind mit der SPÖ fortgesetzt worden. Kardinal Christoph Schönborn und mehrere Bischöfe haben am Mittwoch an einer Unterredung mit der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Spitzenfunktionären der Sozialdemokraten im Wiener Erzbischöflichen Palais teilgenommen. Ziel der politischen Gesprächsreihe der Bischofskonferenz, die Anfang September mit einem Treffen mit der ÖVP eröffnet wurde, ist das wechselseitige Kennenlernen der Verantwortungsträger. Im Vordergrund steht dabei der grundsätzlicher Austausch über Themen, die für Kirche, Politik und Gesellschaft gleichermaßen relevant sind.

Die Bischöfe besprachen mit der größten Oppositionspartei Fragen rund um die Bereiche Soziales, Bildung, Asyl, Integration, und Arbeitswelt. Das erklärte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, nach der rund eineinhalbstündigen Unterredung gegenüber Kathpress. Die erstmalige Begegnung in dieser Zusammensetzung sei "wertschätzend, offen und sachorientiert" gewesen. Ein besonderes Anliegen sei den Bischöfen dabei die Arbeitsruhe an Sonntagen und an den Feiertagen gewesen, die in dieser Frage eine große Übereinstimmung mit der SPÖ haben. Weiters sei vereinbart worden, dass derartige Spitzengespräche zwischen Bischofskonferenz und SPÖ fortgesetzt und in regelmäßigen Abständen erfolgen sollen.

Die Bischofskonferenz war neben ihrem Vorsitzenden sowie ihrem Generalsekretär durch vier weitere Bischöfe repräsentiert. Gesprächsteilnehmer waren der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz, der Linzer Bischof Manfred Scheuer, der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics und der Bischof von Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl. Die SPÖ-Bundesparteiobfrau wurde u.a. begleitet von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures und vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Niessl. Neben dem stellvertretenden Klubobmann Jörg Leichtfried und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nahmen die Abgeordneten Josef Muchitsch als Sozialsprecher und Nurten Yilmaz als Integrationssprecherin der SPÖ am Gespräch teil.

