2x Gold und 2x Silber für KOOP Live-Marketing beim Austrian Event Award 2018

KOOP Live Marketing zählt zu den großen Gewinnern beim Austrian Event Award 2018. Das Unternehmen wurde mit vier Projekten ausgezeichnet.

Graz/Wien/Linz (OTS) - Gold gab es für den Messeauftritt auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) für Magna International (Kategorie Exhibition Events) sowie für die Roadshow „ÖBB Info-Rail – Südstrecke on Tour“ für die ÖBB Infrastruktur AG. (Kategorie Consumer Events)

Mit dem Event-Award in Silber wurde das Projekt „Geistesblitze – 30 Jahre Green Panther“ (Kategorie: Gesamtkommunikation) für die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Steiermark sowie die Motorsportveranstaltung „Die Legenden kehren zurück – Die Gruppe B Rallyelegenden in der Wachau“ (Kategorie Public Sports Events) ausgezeichnet Insgesamt wurden aus über 100 Einreichungen 30 Projekte in 12 Kategorien nominiert.

„ Unsere Passion ist es, innovative und außergewöhnliche Projekte mit unseren Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Die Auszeichnungen beim Event-Award sind eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit und immer etwas Besonderes, denn dort vergleichen sich die Besten aus ganz Österreich. Ganz besonderer Dank gilt unseren Kunden und unseren Partnern, mit denen wir diese ausgezeichneten Projekte realisieren durften “, freuen sich Johannes Haubner und Robert Kals, Geschäftsführer von KOOP Live Marketing.

„ Mit den vier zusätzlichen Event-Awards halten wir nun bei insgesamt 34 nationalen und internationalen Auszeichnungen für unsere Projekte, was unsere Position als meistausgezeichnete Live-Marketing Agentur Österreichs einmal mehr bestätigt “, so Robert Prasch, Geschäftsführer von KOOP Live Marketing.

KOOP Live Marketing – die meistausgezeichnete Live-Marketing Agentur Österreichs

KOOP Live Marketing zählt zu den führenden Live Marketing Agenturen in Österreich. 40 Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wien und Linz betreuen Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Dazu zählen unter anderem Magna Steyr, die ÖBB, Merkur Versicherung, Keba, Red Bull Air Race oder Hamilton Uhren.

Mit 34 gewonnenen Awards und 42 Nominierungen ist KOOP Live Marketing die meistausgezeichnete Live Marketing-Agentur Österreichs. Das Portfolio umfasst Events, Messen, Kongresse, Konferenzen, Brandlands, Showrooms, Roadshows und Promotions sowie alle begleitenden Kommunikationsmaßnahmen.



