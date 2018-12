Weihnachtskonzert am Sonntag im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Stimmungsvolle Kompositionen von Johannes Brahms, Max Reger, Cesar Franck, Jean Sibelius, Andrew Lloyd Webber, Leonard Cohen und Stevie Wonder sind am Sonntag, 9. Dezember, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) zu hören. Ergänzt wird der bewegende Klangbogen mit „Spirituals und Weihnachtsliedern“. Beginn der vorweihnachtlichen Musik-Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro („Eintrittsspende“). Darbietungen von Susanne Öller (Mezzosopran), Manfred Schwaiger (Bassbariton) und Atsuko Kawamura (Klavier) erfreuen die Besucherinnen und Besucher. Organisiert wird dieses „Weihnachtskonzert“ mit dem Titel „Someday At Christmas...“ durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24. E-Mails an die Beethoven-Anhängerschaft: office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Anfragen über vielerlei Kultur-Veranstaltungen im Museum im „Mautner Schlössl“ beantwortet der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Bezirkshistoriker und Museumsdirektor, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Auch via E-Mail ist der Museumschef erreichbar: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

