Veranstaltungshinweis: Das Programm in den Weihnachtsferien im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Rund um die Weihnachtsfeiertage bietet das Naturhistorische Museum Wien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene, unter anderem mit speziellen Planetariums-Shows am 24. Dezember und Weihnachtsmikrotheater. Für ganz besondere Weihnachtsstimmung im Haus sorgt die wunderschöne Dekoration der Feststiege von Künstler Andreas Bamesberger & Zweigstelle-florale Konzepte.

NHM WIEN Digitales Planetarium

„Stern von Bethlehem“

Was könnte hinter dem Stern stecken, der die Weisen aus dem Morgenland geleitet hat? Verschiedene Theorien – vom klassischen Kometen bis zu Supernovae oder Planetenkonjunktionen – werden live veranschaulicht. Das Special bietet eine Reise ins „Heilige Land“ und zeigt den Himmel, wie er vor über 2.000 Jahren zu sehen war.



Termine: Mo, 24. Dezember 2018, um 10:00, 12:00 und 14:00 Uhr

Tickets: € 5,- zzgl. Museumseintritt | bis 19 Jahre € 3,-, erhältlich am Infostand (Eingangshalle) oder online.

NHM WIEN Mikrotheater

Weihnachtsmikrotheater

Winzige Mikroorganismen und andere Naturobjekte live in Großprojektion: Am 24. Dezember untersuchen NHM Wien-Museumspädagoginnen und -pädagogen vor Publikum unter dem Mikroskop Weihnachtskekse, Tannenadeln und Bäume, die auf ihren Blattunterseiten Weihnachtssterne tragen. Außerdem bekommen Tiere, die durch „unbefleckte Empfängnis“ entstehen, ihren großen Auftritt.



Termine: Mo, 24. Dezember 2018, um 11:30, 12:30 und 13:30 Uhr

Tickets: Museumseintritt € 12,- I 10,- (ermäßigt) I gratis unter 19 Jahre

Keine Anmeldung erforderlich.

NHM WIEN Kids & Co ab 3 Jahren

Braunbär, Maus und Murmeltier – Was machen Tiere im Winter?

Wenn es bei uns kalt wird, legt sich der Braunbär aufs Ohr, kuscheln sich die Murmeltiere in ihrem Bau zusammen und suchen die Mäuse unter dem Schnee nach Futter. Wir untersuchen Spuren an Zapfen, Holz und Rinde, kuscheln uns in warme Wolle und machen einige Übungen zum Aufwärmen.



Termine: Mo, 24. Dezember 2018, um 11.00, 13.30 Uhr, So, 30. Dezember 2018, um 16.00 Uhr

Führungskarte: € 4,- zzgl. Museumseintritt

Keine Anmeldung erforderlich.

NHM WIEN Kids & Co ab 6 Jahren

Braunbär, Maus und Murmeltier

Ob tiefer Winterschlaf, flottes Treiben oder einfach nur dahindösen, die Tiere haben ihre eigene Strategie gefunden, wie sie Kälte und Schnee am besten überdauern. Prüfe deinen Puls und Atem und ordne die Tiere ihren Spuren im Schnee zu.



Termine: Sa, 22. und So, 23. Dezember 2018, um 14.00 Uhr. Mo, 24. Dezember 2018, um 10.00 und 12.30 Uhr

Mi, 26. bis Mo, 31. Dezember 2018, um 14.00 Uhr, Mi, 2. bis So, 6. Jänner 2019, um 14.00 Uhr

Führungskarte: € 4,- zuzüglich Museumseintritt

Keine Anmeldung erforderlich.

NHM WIEN Event

Poetische Führung in der Ausstellung „Peace. Die weltbesten Jugendfotos zum Thema Frieden“ mit Brigitta Schmid

Im Weihnachtsprogramm für Erwachsene stellt NHM Wien-Mitarbeiterin Brigitta Schmid Fragen wie: „Ist Krieg unausweichlich, weil menschlich? Oder kann eine konträre Einstellung, wie sie durch die Ausstellung Peace repräsentiert wird, als entscheidender Schritt zu dauerhaftem Frieden gewertet werden?“ Eine poetische Führung mit Gedichten durch die Sonderausstellung „Peace. Die weltbesten Jugendfotos zum Thema Frieden“



Termine: So, 23. Dezember 2018, 15:30 Uhr. Mo, 24. Dezember 2018, 13:00 Uhr

Führungskarte: € 4,- zzgl. Museumseintritt

Keine Anmeldung erforderlich.



Organisatorisches Weihnachten und Jahreswechsel:

Mo, 24. Dezember 2018: 09:00 - 15:00 Uhr geöffnet



Schließtage:

Di, 25. Dezember 2018 geschlossen

Di, 01. Jänner 2019 geschlossen

