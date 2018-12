BOXMARK spendet in der Region für Familien in Not

5.000 Euro werden für bedürftige Familien bereitgestellt.

Feldbach (OTS) - Jeder könnte eines Tages in Not geraten, häufig passiert es unbemerkt und mitten unter uns. In der Region zu helfen und für Menschen in unserer Mitte da zu sein, ist der Geschäftsführung von BOXMARK sehr wichtig. Darum werden betroffene Familien aus dem Bezirk Südoststeiermark in den nächsten Wochen eine Weihnachtsüberraschung in Form von finanziellen Zuwendungen erhalten.

Wie in den letzten Jahren, wird die Verteilung auch heuer wieder von Mitarbeitern der BH Südoststeiermark durchgeführt. Das Team des Bereichs Sozialarbeit wird die Spenden an sorgfältig ausgewählte Familien übergeben und damit jene erfreuen, die das Geld am dringendsten benötigen. Vielen Dank an die Mitarbeiter des Bereichs Sozialarbeit für die großartige Unterstützung!

BOXMARK Leather zählt zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Polsterleder. Die Leistungen von BOXMARK konzentrieren sich auf die Herstellung und Verarbeitung erstklassiger Polsterleder für den anspruchsvollen Interieurbereich.

