AIT Worldwide Logistics übernimmt britischen Spediteur ConneXion World Cargo

Laut AIT-Präsident und CEO Vaughn Moore wird mit der Übernahme von ConneXion ein langfristiges Unternehmensziel erfüllt, um im Vereinigten Königreich eine größere Präsenz zu etablieren. Er sagte: "AIT hat viele Kunden in Großbritannien mit kontinuierlich hohen Frachtaufkommen und unser Unternehmen hat in den jüngsten Jahren seine Bestrebungen intensiviert, dort zu expandieren. Diese Übernahme stärkt ebenfalls die Lieferketten der Kunden von AIT in Großbritannien durch solides örtliches Fachwissen, insbesondere im Zusammenhang mit Lizenzierungs- und Zollangelegenheiten. Die Ergänzung der ConneXion-Gruppe zu unserem globalen Team wird dazu beitragen, Ungewissheiten abzumildern, die unsere Kunden bei Geschäften im Vereinigten Königreich aufgrund der bevorstehen Eckpunkte des Brexit möglicherweise befürchten."

Moore fügte hinzu: "Wir bei AIT sind begeistert, unsere geschäftlichen Aktivitäten in Europa durch die Übernahme von ConneXion World Cargo ausbauen zu können. Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von ConneXion in Asien, Europa und Nordamerika in unserem globalen Team willkommen und wir freuen uns darauf, die treuen Kunden von ConneXion zu unterstützen."

Chief Information Officer Ray Fennelly von AIT sagte: "ConneXion passt ausgezeichnet zu AIT, vor allem da ihre Unternehmenskultur unserer so ähnlich ist. Die Mitglieder der Geschäftsleitung zeichnen sich durch langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen aus und haben in dieser Zeit beeindruckende langfristige Partnerschaften mit ihren Kunden gepflegt. Das Unternehmen ist ein finanziell stabiler Komplettanbieter mit umfangreichen lokalen Beziehungen und Fachkenntnissen; wir sind äußerst zufrieden, dass sich das globale Team mit Logistikprofis von ConneXion an AIT angeschlossen hat."

ConneXion World Cargo verfügt über Niederlassungen in Halifax, Kanada, Hongkong, China, und Paris, Frankreich, sowie über im Vereinigten Königreich ansässige Betriebszentren in London, Exeter und Manchester. Die weltweite Unternehmenszentrale von ConneXion befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Londoner Flughafen Heathrow:









ConneXion World CargoUnits 1-2 McKay Trading EstateBlackthorne RoadColnbrook, Berkshire SL3 0AHVereinigtes Königreich





















Telefon: +44 (0) 1753 680300





Die neu übernommenen sechs Standorte des Unternehmens sind dem Executive Vice President, Global Operations von AIT, Greg Weidel, unterstellt. Die Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.



Informationen zu AIT Worldwide Logistics



AIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist ein Komplettservice-Anbieter von Transportmanagementlösungen. AIT verfügt über ein umfangreiches Netz an Niederlassungen auf dem gesamten Globus sowie über Zentralen für die jeweiligen Kontinente in Chicago, Amsterdam und Hongkong. Das Unternehmen verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mit robuster Technologie für eine vollständige Transparenz über den gesamten Transportweg hinweg und kann maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen für nahezu jede Branche bereitstellen. AIT bietet kreative multimodale Serviceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und vereinfacht damit das komplizierte internationale Logistik-Puzzle für seine Kunden, damit diese sich auf die Kernbereiche ihres Geschäfts konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.



Unsere Unternehmensmission



Bei AIT setzen wir uns mit Engagement für Möglichkeiten ein, um das Vertrauen unserer Kunden mithilfe außergewöhnlicher weltweiter Logistiklösungen zu gewinnen und gleichzeitig unseren Mitarbeitern, Partnern und den Gemeinden besondere Wertschätzung entgegenzubringen.

