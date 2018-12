Einladung zur Präsentation des Faktenchecks Energiewende 2018/2019

Wien (OTS) - Der Klima- und Energiefonds und Erneuerbare Energie Österreich laden Sie sehr herzlich zur Präsentationdes Faktenchecks Energiewende 2018/2019 – Schwerpunkt: Wärmewende ein.

Der Hitzesommer 2018 hat einmal mehr verdeutlicht, dass die Klimaveränderung und ihre Folgen bereits heute unmittelbar spürbar sind: Extreme Trockenperioden nehmen zu, die Durchschnittstemperaturen steigen, Unwetter intensivieren sich. Der „Faktencheck Energiewende 2018/2019“ nimmt in bewährter Weise auf zehn der wichtigsten Klima- und Energiethemen Bezug und bereitet Argumente und Informationen auf. Ein besonderer Schwerpunkt gilt diesmal dem Wärmesektor. Mehr als die Hälfte des österreichischen Endenergieverbrauchs wird durch den Wärmebedarf verursacht. Anders als in der Stromerzeugung überwiegt im Wärmebereich die Nutzung fossiler Energie mit einem Anteil von rund 60 %. Daher wird zukunftsfähiges Handeln insbesondere in diesem Bereich wichtig sein, um die Klimaziele im Sinne der Klima- und Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung #mission203 und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Präsentation des Faktenchecks Energiewende 2018/2019

Ablauf:



Ab 09:00 Uhr: Einlass und Frühstücksimbiss



09:30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch Ingmar Höbarth (Geschäftsführer Klima- und Energiefonds) und Peter Püspök (Präsident Erneuerbare Energie Österreich)



09:45 Uhr: Präsentation des „Faktencheck Energiewende 2018/2019“ durch Autor Georg Günsberg



10:15 Uhr: Diskussion / Fragen



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 10.12.2018, 09:30 - 11:30 Uhr

Ort: Klima- und Energiefonds

Gumpendorfer Straße 5/22, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at