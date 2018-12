10. Bezirk: Chor-Nachmittag und Jazz-Swing-Matinee

Konzerte am 8.12. und 9.12., Info: Tel. 0676/534 69 89

Wien (OTS/RK) - Die nächsten Veranstaltungen des Vereins „Kultur 10“ sind ein Chor-Nachmittag am Samstag, 8. Dezember, ab 16.00 Uhr, und eine „Jazz-Swing-Matinee“ am Sonntag, 9. Dezember, ab 11.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Beim Vokal-Nachmittag sind die traditionsreiche Gesangsvereinigung „Arbeitersängerbund Favoriten“ und das Ensemble „Wienerberger Saitenmusi“ mit dabei. Kurz zum anrührenden Advent-Programm: „Ein vorweihnachtlicher Melodienreigen mit dem Traditionschor aus Favoriten“. Für Freundinnen und Freunde jazziger Rhythmen spielt der Schlagwerker Heini Altbart mit der Combo „Allstars“ auf. Als Gast-Star wirkt der treffliche deutsche Jazz-Pianist Max Greger junior an der garantiert heftig swingenden Matinee mit. Der Eintritt zum Chor-Konzert kostet 5 Euro und für den Jazz- und Swing-Ohrenschmaus sind 12 Euro zu bezahlen. Um das leibliche Wohl des Publikums ist der im 10. Bezirk etablierte Gastronom „Der Ringsmuth“ bemüht. Auskunft sowie Reservierung für beide Veranstaltungen: Telefon 0676/534 69 89 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Arbeitersängerbund Favoriten:

http://asbfavoriten.arbeitersaenger.info/index.php/aktuell

Trommler und „Allstars“-Chef Heini Altbart:

www.heini-altbart.at

Jazz-Pianist Max Greger junior (Universal Music):

www.universal-music.de/max-greger/biografie

Kultur-Termine im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk