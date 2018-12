Jahreswechsel in seiner schönsten Form – der 29. Wiener Silvesterpfad 2018/19

Wien (OTS) -

14 Veranstaltungsorte

12 Stunden Programm

Kinderunterhaltung am Nachmittag

Der Graben als größter Ballsaal Europas

70 GastronomInnen mit köstlichem Angebot

Fulminantes Mitternachts-Feuerwerk auf dem Rathausplatz

Neue Attraktion: "Straße des Glücks"

Neue Website: www.wienersilvesterpfad.at

Am 31. Dezember macht das alte Jahr wieder einem neuen Platz und wo könnte dieser "Amtswechsel" wohl schöner gefeiert werden, als beim Silvesterpfad im einzigartigen Ambiente von Wiens Innenstadt. Von 14 bis 2 Uhr früh wird die City zum Hotspot für großartige Unterhaltung, vielfältige Gastronomie und ein fröhliches Miteinander. Mit einem abwechslungsreichen Programm bilden der Wiener Prater und Aspern Seestadt auch heuer wieder attraktive "Außenstellen" des innerstädtischen Neujahrs-Treibens. Der Wiener Silvesterpfad zieht seit mittlerweile 29 Jahren alljährlich rund 700.000 Gäste aus dem In- und Ausland in seinen Bann und gilt damit als eine der Hauptattraktionen Wiens.

Um 14 Uhr startet der fröhliche Jahresausklang und wird an insgesamt 14 Veranstaltungsorten mit einer vergnüglichen Partymischung aus Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm zelebriert. Bei den zwölf Stationen in der Innenstadt ist wieder für die typische "Wiener Mischung" gesorgt, die Jung und Junggeblieben aus allen Nationen und Kulturen einen ausgelassenen und friedlichen Jahresausklang bietet.

Musikalisch kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten und können mit Rock, Pop, Soul, Blues, Funk, Disco, Walzer und klassischer Tanzmusik in das neue Jahr hineinfeiern. Live-Bands und DJs sorgen für den richtigen Sound und beschwingte Feierlaune.

Viele Traditionen für Groß und Klein stehen auf dem Programm – während die Erwachsenen heuer wieder Johann Strauß' "Die Fledermaus" in einer Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper genießen können, dürfen sich die Kinder auf die lustige und abwechslungsreiche "okidoki"-Show samt ihren kecken Stars freuen. Natürlich dürfen auch die Walzerkurse am Graben nicht fehlen: Im Funkeln und Glänzen des größten Ballsaal Europas hat man schnell den richtigen Dreh heraus.

Als diesjähriges Highlight gibt es zudem auf der "Straße des Glücks" in der Teinfaltstraße viel Gelegenheit, dem Zufall ein Schnippchen zu schlagen. Denn wann, wenn nicht im Hinblick auf ein neues, unbeschriebenes Jahr die ungeahnten Möglichkeiten mit ein bisschen Astrologie, Kartenlegen oder ein wenig Magie ausloten?

Und noch eine Tradition wird am Wiener Silvesterpfad ganz hoch gehalten: Dass um Mitternacht Hundertausende Gäste friedlich zum Donauwalzer tanzen, während ein fulminantes Feuerwerk den Rathausplatz hell erleuchtet und die Pummerin das neue Jahr in der lebenswertesten Stadt der Welt einläutet.

Heute, am 5. Dezember 2018, geht auch die funkelnagelneue Website www.wienersilvesterpfad.at online (vollständige Version ab ca. 11 Uhr). Alle Informationen rund um das Programm, Veranstaltungsorte, Sanitätsstationen, Bankomatstandorte und Toiletten sowie ein zoombarer Stadtplan und noch vieles mehr stehen hier zweisprachig (Deutsch / Englisch) zur Verfügung. Auch einige akustische Kostproben der auftretenden Bands können auf der Website schon vorab genossen werden. Flankierend gibt es aktuelle Hinweise und Impressionen ebenfalls auf Facebook und Instagram, sodass die BesucherInnen umfassend und schnell über alles rund um den Silvesterpfad informiert sind. Reinschauen lohnt sich!

Hier wird gesungen, getanzt und gefeiert – die Veranstaltungsorte im Überblick

1. Rathausplatz / 14 – 2 Uhr

Hitparty und Riesenfeuerwerk

Ab 14 Uhr versetzen die größten Hits der letzten fünfzig Jahre in fröhliche Partystimmung. Bands und Künstler wie Ballroom Rockers, Mel Verez & Golden Sound, FreeMenSingers, Bad Powells und DJ Johannes Willrader sorgen mit Ihrem beeindruckenden Können für beste Tanzlaune.

Um Punkt Mitternacht schafft das fulminante Feuerwerk beim Rathaus einen unvergesslichen Höhepunkt. Untermalt durch die Klänge des traditionellen Donauwalzers wird das neue Jahr begrüßt und bis 2 Uhr früh ausgiebig gefeiert.

Am 1. Jänner 2019 gibt es den traditionellen Jahresauftakt mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Christian Thielemann, das ab 11 Uhr in einer Liveübertragung auf dem Rathausplatz zu sehen ist. Wer ausschlafen möchte, kann die Aufzeichnung des Konzertes um 14 Uhr nachholen.

2. Löwelstraße / 14 – 2 Uhr

Soul und House

Hier wird ein musikalisches Menü der Extraklasse serviert, das von den besten Soul- und House-DJs der Stadt zusammengestellt wurde. Auf die Plattenteller kommen Funky Soul Classics, Modern Soul Grooves und Soulful House Tracks.

3. Teinfaltstraße / 14 – 2 Uhr

Straße des Glücks

Ein Blick in die Zukunft gefällig? Ob mit einem Augenzwinkern oder aus fester Überzeugung: Der Jahreswechsel ist die ideale Zeit, dem Schicksal ein wenig in die Karten zu blicken. Sechs Hütten mit Angeboten wie Kartenlegen, Wahrsagen, Astrologie und vieles mehr bieten wunderbare Möglichkeiten, um den Zufall auszutricksen und durch einen kleinen Wink aus dem Universum das neue Jahr mit der richtigen Portion an Glück, Liebe, Gesundheit und Wohlstand zu füllen.

4. Freyung / 14 – 2 Uhr

Kinder-Silvester-Party und Latin

Mit der kunterbunten "okidoki"-Show kommen auch die jüngsten BesucherInnen gut gelaunt ins neue Jahr. Von 14 bis 18 Uhr sorgen Christina Karnicnik, Robert Steiner, Rolf Rüdiger, Kater Kurt und jede Menge Überraschungsgäste für richtig viel Spaß.

Ab 19 Uhr gibt es dann keine Gelegenheit mehr stillzustehen – mit heißen Latin-Rhythmen bringen Caramba Samba, Jojo Mosia, Puro Peru, Variado und Los Gitanos auch bei Minusgraden das Parkett zum Glühen.

5. Am Hof / 14 – 2 Uhr

R&B und Funk

Bunte Unterhaltung, ein Klangerlebnis auf Höchstniveau und eine Schatzkiste voller Lieblingssongs – das garantieren The Solomons, New L-Ements und The Horny Funk Brothers.

6. Graben / 14 – 2 Uhr

Der größte Ballsaal Europas

Strahlende Kronleuchter, schwungvolle Walzermusik und die Kulisse der traumhaften Wiener Innenstadt – der größte Ballsaal Europas bittet zum Tanz. Gratistanzkurse am Nachmittag bieten eine hervorragende Gelegenheit, die perfekte Drehung für das neue Jahr zu lernen.

Glücksbringer mit bleibendem Wert sind am Stand der Münze Österreich AG erhältlich. Mit der Neujahrsmünze 2019 aus Silber oder Kupfer wünscht man Besonderes, nämlich Lebensfreude. Wer Freude am Leben findet, sieht Gegenwart und Zukunft mit einem Lächeln. Ebenso lassen wertige Glücksbringer, wie Wiener Philharmoniker aus Silber, Glücksjetons oder die Kalendermedaille 2019 Gesichter strahlen.

7. Stephansplatz / 14 – 2 Uhr

Walzer und Big Bands

Mit kunstfertigen Darbietungen machen die Wiener Tanzschulen vor dem Stephansdom den Auftakt. Danach entführt das österreichische Pop-Duo The Carpats zu musikalischen Emotionen auf höchstem Niveau mit unvergesslichen Hits und berührenden Eigenkompositionen. Die Live-Übertragung der Jahresschlussandacht aus dem Stephansdom lädt um 16.30 Uhr zum besinnlichen Innehalten ein. Im Anschluss begeistern das Original Wiener Salonorchester abwechselnd mit dem Bernd Fröhlich Orchester das Publikum mit einem "Best of" Tanzmusik.

8. Kärntner Straße / 14 – 2 Uhr

Hit-Mix

Gefeiert wird hier mit den größten Hits und launigsten Evergreens aus fünfzig Jahren österreichischer Charts. Serviert wird dieser bunte Hitmix von den besten Radio- und Disco-DJs des Landes.

9. Neuer Markt / 14 – 2 Uhr

Party- und Clubsounds

Viel Platz und die angesagtesten Party- und Clubsounds laden ein, auf Wiens größtem Open Air-Dancefloor ins neue Jahr zu tanzen. Internationale und heimische Club DJs verwandeln den Neuen Markt in die heißeste Winterpartyzone der Stadt.

Für eine Show mit atemberaubenden Tanz- und Akrobatikeinlagen sorgen dabei die beeindruckenden Tänzerinnen von DJ Entertainment.

10. Haus der Musik / 14 – 22 Uhr

Wunderwelt der Klänge

Einen eigenen Walzer würfeln, seinen Namen als originale Mozartkomposition hören, zum Interpreten seiner persönlichen Oper werden oder das weltberühmte Orchester der Wiener Philharmoniker dirigieren - reale und virtuell geschaffene Klangwelten laden auf vier Etagen zum unmittelbaren Erleben musikalischer Phänomene ein. (Eintritt frei!)

11. Herbert von Karajan-Platz / Wiener Staatsoper / 14 – 0.15 Uhr

Liveübertragung "Die Fledermaus"

Die liebgewonnene Wiener Tradition der Liveübertragung von Johann Strauß' "Die Fledermaus" am 31. Dezember aus der Wiener Staatsoper ist auch heuer ein Fixpunkt beim Silvesterpfad. Die Aufführung in der Inszenierung von Otto Schenk und unter der musikalischen Leitung von Dirigent Sascha Goetzel kann auf dem LED-Screen vor der Oper ab 19 Uhr bei freiem Eintritt genossen werden.

Am Nachmittag und bis Mitternacht ist rund um die Liveübertragung ein Potpourri-Programm historischer und aktueller Produktionen der Wiener Staatsoper zu sehen.

12. Parlament / 21 – 2 Uhr

Pop und Disco

Das neue Jahr mit dynamischen Sounds abseits der Partyzone begrüßen – DJ T-Jah von den Digital DJs begleitet den Jahreswechsel vor dem Parlament mit souligem Pop und schwungvollen Discobeats.



13. Prater/Riesenradplatz / 20 – 2 Uhr

Let's Party Together mit Musikfeuerwerk

Groovy, energievoll und absolut live – ein mitreißendes Musikprogramm, das dank Radio Wien DJ Simon und Mel Verez & Golden Sound für ausgelassene Stimmung und Feierlaune sorgt. Um Mitternacht lässt das 12-minütige, musiksynchrone Feuerwerk den Riesenradplatz in allen Farben des Regenbogens leuchten.

14. Aspern Seestadt / 14 – 0.30 Uhr

Familien-Silvester und Wiener Kultbands

Am Nachmittag wird ein kunterbuntes Fest für Kinder und Eltern geboten. Der Abend steht mit einer musikalischen Reise von Kulthits zu Evergreens ganz im Zeichen von fröhlicher Partystimmung. Gastronomiestände, Lichtspiele und ein grandioses Bühnenprogramm sorgen für einen abwechslungsreichen Rutsch ins neue Jahr.

Bilderdownload unter diesem Link: https://we.tl/t-Iw2vCE3GHz ©stadtwienmarketing

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2018

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt*

von 20 bis 2 Uhr im Wiener Prater**

von 14 bis 0.30 Uhr in Aspern Seestadt***

www.silvesterpfad.at

www.wien-event.at

fb.com/Silvesterpfad

instagram.com/silvesterpfad



*Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

**Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

***Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG

Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien Marketing GmbH

Katharina Krischke

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43/1/319 82 00

Mobil: +43-(0)676-8 319 82 61

Fax: +43-(0)1-319 82 00-82

krischke @ wien-event.at

www.wien-event.at

www.filmfestival-rathausplatz.at

www.bewegungfindetstadt.at

www.wienereistraum.com