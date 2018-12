Michael Rochel neuer Marketing-Leiter für Privatkunden bei T-Mobile Austria

Bereichsleiter für Marketing-Agenden von T-Mobile, UPC und tele.ring

Rochel berichtet direkt an Geschäftsführer Jan Willem Stapel

Seit 2012 bei T-Mobile Austria in unterschiedlichen Positionen tätig

Michael Rochel, 36, hat am 1. Dezember 2018 die Position als Marketing-Leiter für Privatkunden (Senior Vice President Consumer Marketing) bei T-Mobile Austria übernommen. Er ist somit als Marketing-Bereichsleiter für den gesamten Privatkundenbereich von T-Mobile, UPC und tele.ring verantwortlich. Er berichtet in seiner Rolle direkt an den Geschäftsführer für Privatkunden Jan Willem Stapel.



Als gelernter Nachrichten- und Telekommunikationstechniker gewann Michael Rochel schon sehr früh Einblick in die Telekommunikationsbranche. Nach seiner Technikausbildung absolvierte Rochel ein Wirtschaftsstudium an der WU Wien sowie FH Wien. Seit rund zehn Jahren ist er in Experten- und Führungspositionen im Vertrieb und Marketing bei T-Mobile Austria tätig. 2012 startete Rochel bei T-Mobile im Business-Marketing, kurz darauf übernahm er die Leitung der Abteilung. Im August 2016 wechselte Rochel als Abteilungsleiter in den Privatkundenbereich und war für das Marketing und Produktmanagement zuständig.



Michael Rochel lebt mit seiner Frau und Tochter in Purkersdorf. Er macht gerne Sport, reist gerne und fotografiert in seiner Freizeit.



