Der Dezember im Cinema Paradiso St. Pölten

Weltpremiere, Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Weltpremiere der zur Gänze in St. Pölten gedrehten Komödie „Geschenkt“ nach einem Roman von Daniel Glattauer am 12. Dezember steht im Mittelpunkt des Programms des Cinema Paradiso St. Pölten in diesem Monat. Der Autor, Regisseur Daniel Prochaska und Hauptdarsteller Thomas Stipsits sind dabei zu Gast im Cinema Paradiso.

Weitere Film-Highlights sind u. a. Hape Kerkelings „Der Junge muss an die frische Luft“, die Astrid-Lindgren-Biographie „Astrid“, der Ökothriller „Gegen den Strom“, „Die unglaubliche Reise des Fakirs“, „Leave no Trace“, „Manaslu“, „Mary Poppins Rückkehr“, „Nanouk“, „Mary Shelley“ und „Die Poesie der Liebe“. Überdies bietet das „Film-Café“ jeden Montag-Nachmittag Film, Kaffee und Kuchen, serviert werden dabei am 10. Dezember „Die brillante Mademoiselle Neila“ und am 17. Dezember „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“. Zum Jahresausklang wird am 31. Dezember ab 17 Uhr das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker unter Daniel Barenboim mit Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 26 und vier Werken inklusive des „Boléro“ von Maurice Ravel übertragen.

Im Dezember bietet das Cinema Paradiso auch heuer wieder jeden Samstag ab 10.30 Uhr Adventkino für Kinder: Zu sehen sind dabei am 8. Dezember „Thilda und die beste Band der Welt“, am 15. Dezember „Morgen, Findus, wird’s was geben“ sowie am 22. Dezember „Der kleine Drache Kokosnuss 2“ und „Blanka“. Zudem warten auf die „Cinema Kids“ in diesem Monat „Bo und der Weihnachtsstern“, „Charles Dickens“ und „Der Grinch“.

Die Live-Veranstaltungen starten morgen, Donnerstag, 6. Dezember, mit einem Konzert von Martha High & The Soul Cookers und werden am 10. Dezember mit einer Lesung aus dem Buch „Wundersuche – von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen“ fortgesetzt, in dem der St. Pöltner Ex-Snowboardprofi und Journalist Thomas Bruckner seine Erfahrungen mit der Diagnose Hirntumor schildert. Am 15. Dezember lädt das Live-Musik-Karaoke „Limuka“ zu Live-Musik und einer Aftershow-Party mit Dj Lichtfels. Am 19. Dezember ist dann der Gitarrist Mario Berger mit einem Solo-Konzert zu Gast im Cinema Paradiso St. Pölten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

