AVISO: Heute, 05.12.2018 18 Uhr, Krampus-Lesung “Kickl für Grüne” mit Dziedzic und Reimon

Wien (OTS) - Einladung zur Grünen Krampus-Lesung und Diskussion "Kickl für Grüne".



Vor knapp einem Jahr schrieb Daniela Kickl ihr „Brieferl Nr.1“ an ihren Cousin Herbert Kickl, dem FPÖ-Innenminister von Österreich. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem kein Brieferl erscheint. Am 05.12. laden daher die Grünen zu einem besonderen Krampus-Event: Daniela Kickl wird zuerst aus Ihrem Buch "Lieber Cousin Herbert..." vorlesen und dann mit Rudi Fussi, Ewa Dziedzic und Michel Reimon über ein Jahr Türkisblau, Rechtsextremismus und verschiedene Widerstandsformen diskutieren.



Teilnehmer*innen:

Ewa Dziedzic, Bundesrätin der Grünen

Michel Reimon, Europaabgeordneter der Grünen

Daniela Kickl, Buchautorin

Rudi Fussi, Kommunikations- und Politikberater



Datum: heute, 05.12.2018, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort: Dachfoyer, Hofburg Wien

Josefsplatz 2 , 1010 Wien, Österreich

