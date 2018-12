BRAND CLUB AUSTRIA: Neuer Vorstand gewählt

Markenstratege Rudolf Körber wird neuer Präsident des BRAND CLUB AUSTRIA.

Wien (OTS) - Der BRAND CLUB AUSTRIA stellt sich für die Zukunft neu auf. Bei der gestrigen Vorstandssitzung wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Neuer Präsident wird Rudolf Körber. Die Geschäftsführung übernimmt wie bisher Charlotte Hager, Reinhard Lanner wird Schriftführer und Erich Cornelius wird sich in Zukunft um die Finanzen des BRAND CLUB AUSTRIA kümmern. Rudolf Körber, neuer Präsident des BRAND CLUB AUSTRIA, ist auch Geschäftsführender Gesellschafter der true GmbH in Wels und hat sich in Österreich als Markenexperte, Stratege und Markensanierer einen großen Namen gemacht. Er war auch vor zwölf Jahren Gründungsmitglied der Plattform, die sich als Dialogforum zwischen Unternehmern und Führungskräften sieht, um voneinander zu lernen und Markenführung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Große Ziele für die Zukunft

Der neue Präsident hat sich große Ziele für den BRAND CLUB AUSTRIA gesetzt. BRAND-CLUB-AUSTRIA-Präsident Körber: „Der Brand Club Austria ist Österreichs Markennetzwerk Nummer 1 für Unternehmer und Marken-Macher. Wir wollen die DNA einer Marke bei sogenannten Marken-Tagen erspüren und für die Teilnehmer Marken erlebbar machen. Dabei geht es nicht um Marketing, sondern darum, was die erfolgskritischen Faktoren einer Marke sind. Also die umfassende Betrachtung der gesamten Supply Chain und seiner Veränderungsprozesse in einem sich ständig wandelnden Umfeld.“ Die Plattform gibt es schon seit über zwölf Jahren, doch nun will man den Schritt in die Internationalisierung wagen. Charlotte Hager, Geschäftsführerin des BRAND CLUB AUSTRIA: „Wir wollen in Zukunft mit dem Brand Club das Markenbewusstsein nicht nur in Österreich schärfen und die Diskussion rund um das Thema Marke aktiv forcieren, sondern in den nächsten Jahren wollen wir unsere Aktivitäten auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausweiten."

Top-Speaker Polle de Maagt

Ein erster Schritt zur Internationalisierung erfolgte gleich am ersten Abend mit dem neuen Vorstandsteam. Beim „After Work Breeze“ mit über 50 Gästen war Polle de Maagt als Keynote-Speaker eingeladen. Der renommierte und international gefeierte Berater für digitale Markenstrategien gab in einem 30-minütigen Impulsvortrag einen Einblick in seine Arbeit mit Kunden wie Nike, KLM, Philips, SAP, Accenture, Unilever, Danone oder auch Vodafone. De Maagt wurde mit seinen Projekten bei den Webby Awards, Cannes Lions und vielen weiteren Awards ausgezeichnet.

