Aviso: 21 Jahre Wiener Solidarität beim Adresslosenfest

Wien (OTS/SPW) - Ein großes Dankeschön an alle treuen Sponsoren und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen





Auch in diesem Jahr findet, bereits zum 21. Mal, das "Fest für Adressenlose" in der Wiener Stadthalle statt. Als Zeichen von Solidarität und Miteinander werden am Dienstag, 11.12.18 ab 16.00h bis zu 1.000 Menschen - mit oder ohne Adresse - erwartet, um ein besinnliches Weihnachtsfest der ganz besonderen Art zu feiern.



Wann: 11.12.2018 ab 16h

Wo: Stadthalle, Foyer, 1150 Wien



Das erste Fest für Adressenlose fand auf Initiative des "Team für Wien" im Dezember 1998 mit ca. 30 BesucherInnen statt. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung zu einer festen Institution entwickelt. Auch heuer sorgen zahlreiche Sponsoren für die reichhaltige Verpflegung und Unterhaltung der Gäste. Auch für die musikalische Begleitung der Veranstaltung ist gesorgt.





