Steiermark-Card 2019 im Zeichen der Vielfalt

Gute Aussichten für die neue Saison: Das Paket mit Gratis-Eintritten bei 150 Ausflugszielen und hohen Ermäßigungen bei Bonuspartnern bietet Erlebnis für alle.

Gleisdorf (OTS) - Mit bewährten und frischen Argumenten beginnt der Vorverkauf für die Steiermark-Card 2019. Von April bis Oktober will das Paket aus kostenlosen Eintritten und anderen Vorteilen zu Ausflügen begeistern. Unternehmungslustige werden belohnt, denn einmal gekauft, steigt die Gesamtersparnis, je öfter die Karte genutzt wird. Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von 1.300 Euro.

Die Vielfalt des Freizeiterlebnis-Angebots, das 150 Ziele umfasst, richtet sich an alle. Das beweisen die Neuzugänge im Programm, z.B. das Grazer Spielzeugmuseum oder die Oldtimer-Sammlung auf Burg Strechau – nicht die einzige Attraktion mit mittelalterlichem Flair, denn ein weiterer neuer Partner ist die Riegersburg. Mit guter Aussicht locken auch die teilnehmenden Bergbahnen und Panoramastraßen, etwa auf den Stoderzinken. Wer lieber Kulinarik statt Natur möchte, wählt unter der erweiterten Palette an Touren und Verkostungen. Für Fun und Erlebnisfaktor sorgen indes die Outdoor-Angebote, für Entspannung vom Alltag die Wasser- und Wellness-Möglichkeiten. Die Neuzugänge gesellen sich zur langen Liste beliebter und bewährter Attraktionen. Ähnlich ist es bei den Bonus-Partnern, die Steiermark-Card-Inhabern beachtliche Rabatte und Goodies gewähren.



Die Vorteile:

Einmal zahlen

Freier Eintritt in 150 Ausflugsziele

in 150 Ausflugsziele Gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2019

30 % Rabatt bei 22 Bonuspartnern

Die Steiermark-Card gibt's bis 31. März 2019 zum Frühbucher-Preis von 69 € (statt 79 €) für Erwachsene. Für Senioren kostet die Card 65 € (statt 75 €) und für Kinder 30 €. Erhältlich sind die Cards auf www.steiermark-card.net/shop, in allen steirischen SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR-Märkten sowie gut sortierten steirischen Tabak Trafiken, in den Regionalstellen der Kleinen Zeitung etc. Auf der Website www.steiermark-card.net sind alle Infos über Angebote, Preise, Verkaufsstellen und Services nachzulesen.



Rückfragen & Kontakt:

Steiermark-Card GmbH

Business Park 4/1, 8200 Gleisdorf

Tel.: 03112/22330-0; www.steiermark-card.net

FN 480648 k, Landesgericht für ZRS Graz