Zweiter Einkaufssamstag: der ARBÖ warnt erneut vor großem Andrang auf Geschäfte und Christkindlmärkte!

Wien (OTS) - Auch wenn die Temperaturen am Wochenende dem zweistelligen Plusbereich auf die Pelle rücken, werden diese unzählige Menschen nicht davon abhalten, ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Anschließend darf bei den Meisten auch ein Gläschen Punsch oder Glühwein am nächsten Adventmarkt natürlich nicht fehlen.

Der ARBÖ Informationsdienst warnt deshalb erneut vor langen Verzögerungen und Staus rund um die Einkaufszentren Österreichs. Der Verkehr wird ab ca. 9 Uhr auf den Stadtautobahnen spürbar dichter. Autofahrer werden deshalb etwas mehr Zeit auf der Südosttangente (A23) in Richtung Graz einplanen müssen. Staus wird es auch auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Vösendorf und der Ausfahrt Mödling/SCS geben. Teilweise Stop & Go Verkehr scheint auch auf der Ostautobahn, (A4) in Richtung Outletcenter Parndorf ab Bruck an der Leitha, sehr wahrscheinlich. Gleicheres gilt in Wien für die Altmannsdorfer Straße, die Triester Straße, sowie den Gürtel rund um die Innere Mariahilfer Straße. „Langsamer voran kommen die Autofahrer auch in Graz auf der Pyhrnautobahn (A9), zwischen dem Knoten Graz-Nord und Graz-West. Im Großraum Linz zeigt sich ein ähnliches Bild rund um die PlusCity bzw. in Salzburg rund um den Europark und die Shopping Arena", warnt ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger abschließend. Am Sonntag wird es dann wieder ruhiger auf den Straßen und wir können die zweite Adventkerze anzünden.

