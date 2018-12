Korrektur zu OTS0123: Termine am 4. Dezember in der Rathauskorrespondenz

Wien (OTS/RK) - In der Überschrift muss es richtig lauten: Termine am 5. Dezember in der Rathauskorrespondenz

Im Folgenden die korrekten Termine für morgen, 5. Dezember:

10.00 Uhr, Pressekonferenz der NEOS Wien zum Thema „Neue Marktordnung schikaniert die Wiener Marktstandler“ mit GR Markus Ornig (12., Meidlinger Markt, Stand 35-36) 10.30 Uhr, Eröffnung des A1 Next Generation Data Centers mit u.a. Bgm. Michael Ludwig (A1 Next Generation Data Center, 21., Paukerwerkstraße 7) 14.00 Uhr, Medientermin zur Entschuldung des Wiener Konzerthauses mit u.a. StRin Veronica Kaup-Hasler und BM Gernot Blümel (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Bühne Großer Saal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal)

