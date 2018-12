GEMEINSAM FEIERN: „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ am 23. Dezember in ORF 2

200 Jahre „Stille Nacht“: Aufzeichnung der musikalischen Weihnachtssendung in Flachau

Wien (OTS) - Die Wiener Sängerknaben, Christina Stürmer, Ross Antony, die Amigos, Chris de Burgh, Boney M feat. Liz Mitchell, Melissa Naschenweng, Diatonische Expeditionen, Claudia Koreck, The Magic Platters, Stefan Mross, Semino Rossi, die Hollerstauden, die Kastelruther Spatzen, die Jungen Zillertaler, Elīna Garanča und Eva Lind – sie alle sind Teil von „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“, das am 23. Dezember 2018 um 20.15 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des Jubiläums 200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“ steht. Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer präsentieren zum fünften Mal im Gutshof Flachau die musikalische Spurensuche. Aufgezeichnet wurde der vorweihnachtliche Abend aus dem Salzburger Land am Sonntag, dem 2., und am Montag, dem 3. Dezember.

In „Zauberhafte Weihnacht“ werden neben der „Stille Nacht“-Entstehungs- und -Verbreitungsgeschichte Weihnachtsmelodien von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus Schlager, Volksmusik, volkstümlicher Musik, Pop und Klassik präsentiert. Harald Krassnitzer besucht die „Stille Nacht“-Gemeinden und meldet sich auch vom Achensee in Tirol. Hier versammeln sich mehr als 300 Blasmusiker, um „Stille Nacht, heilige Nacht“ ihre Reverenz zu erweisen. Krassnitzer beleuchtet auch die spannende Geschichte der Entstehung und der weltweiten Verbreitung von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at