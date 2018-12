Österreichs Tagungsbranche zieht von Ost nach West

Wien/Feldkirch (OTS) - Zum 10-jährigen Jubiläum der Convention4u, Jahrestagung des Austrian Convention Bureaus (ACB), trifft sich die österreichische Kongressbranche von 24.-25. Juni 2019 in Feldkirch, Vorarlberg.



Nach der Convention4u 2018 im östlichen Burgenland wandert die Jahrestagung des Austrian Convention Bureaus (ACB), Dachverband der österreichischen Tagungsbranche, nächstes Jahr in den Westen Österreichs, wo vor zehn Jahren die Reise der Convention4u durch das ganze Land begann. In Feldkirch erwarten die Player der Tagungsindustrie zwei Tage voller Innovation, Inspiration und Austausch. Den Raum für Begegnung und Dialog im Jubiläumsjahr bietet das 2015 neu eröffnete Montforthaus. Geschäftsführer Edgar Eller freut sich darauf, Gastgeber für Branchenkollegen zu sein: „Wir sind stolz, das 10-Jahres Jubiläum in unserem fünften Betriebsjahr abhalten zu dürfen. Als die Idee der Convention4u entstand, war das Montforthaus noch in der Planungsphase und heute gehören Conventions zu unserem Kerngeschäft.“

Die Vorbereitungen für die Jahrestagung sind bereits in Gang und das ACB tüftelt gemeinsam mit den lokalen Partnern an frischen Ideen für kreative Formate, nachhaltigen Wissenstransfer und bestmöglichen Erfahrungsaustausch. Wichtig ist dem Dachverband auch die Einbindung von Kunden, um eine Plattform für offenen Austausch mit Anbietern sowie gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Diese und viele weitere Besonderheiten machen die Convention4u zu einer einzigartigen Mischung aus anregender Fortbildung und Networking für Österreichs Tagungscommunity. Urs Treuthardt, Geschäftsführer von Convention Partner Vorarlberg, lädt daher Tagungsexperten, Veranstalter, Branchendienstleister und Studierende zur Veranstaltung nach Vorarlberg: „Man soll nicht teilnehmen müssen, man soll teilnehmen wollen! Wir sprechen immer wieder von Begegnungskultur. Wo könnte man diese Kultur besser ausleben als an der Convention4u!“

Registraturstart | 03. April 2019

c4u.acb.at

Save the date

Wann | 24. - 25. Juni 2019

Wo | Montforthaus Feldkirch, Vorarlberg

Convention4u

Das jährliche Veranstaltungs-Highlight der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie, die Convention4u, findet von 24. - 25. Juni 2019 im Montforthaus Feldkirch statt. Das Austrian Convention Bureau lädt Tagungsexperten, Veranstalter, Branchendienstleister und Interessierte zum Wissensaustausch und Networking nach Vorarlberg.



Datum: 24.06.2019

Ort: Montforthaus Feldkirch

Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch, Österreich

Url: http://c4u.acb.at

Rückfragen & Kontakt:

ACB - Austrian Convention Bureau

Jessica Huf, BA

Management Assistant, PR & Statistics

+43 (0)676 576 46 66

j.huf @ acb.at

www.acb.at