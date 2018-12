Haustiermesse Wien - der Countdown läuft

2.+3. März 2019 10-18h in der Marx Halle

Wien (OTS) - In 3 Monaten ist es soweit. Am 2+3 März treffen sich dann wieder zehntausende Tierfreunde zur größten Veranstaltung für alle Freunde von Hund, Katze, Nager, Insekten und Spinnen in der Marx Halle im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Auf über 11.000 Quadratmetern verkaufen mehr als 200 Aussteller aus ganz Europa alles fürs geliebte Tier.

Durch den massiven Umbau im Herbst 2018 ist die MARX Halle als Veranstaltungsstätte noch attraktiver und auch bei extremsten Minustemperaturen der perfekte Veranstaltungsort für Mensch und Tier.

Shows von internationalen Stars wie Leonid Beljakov, Lukas & Falco und vielen mehr bieten dazu Unterhaltung für die ganze Familie. Dazu gibt es die Trickdog Europameisterschaft mit vielen prominenten Startern, viele Vorträge Workshops etc.

Bei der ÖKV Rassenpräsentation sind über 200 Hunde verschiedenster Rassen mit sachkundiger Erklärung der Vorzüge und Bedürfnisse der unterschiedlichen Rassen zu sehen.

Die größte Katzenausstellung Österreichs vom Verein ÖVEK zeigt Samtpfoten vieler verschiedener Rassen und die Ausstellung von Kleinnagern erfreut seit vielen Jahren die großen und kleinen Besucher.

Wer mit dem eigenen Hund kommt (gültige Tollwutimpfung unbedingt nötig!), kann an mehreren Bewerben mitmachen wie dem Casting zu Österreichs Hundestar, dem Jederhund Wettbewerb, dem Hundeturnen, dem Hundelauf und noch einigem mehr.

Dem Thema der aktuellen Gesetzesänderungen und der Hundelistenproblematik in Wien ist eine eigene Podiumsdiskussion mit prominenten Vertretern aus Tierschutz, Wissenschaft und Politik gewidmet.

Eintritstpreise betragen Euro 9,50 für Erwachsene, 8,- € ermäßigt und 5,- für Kinder von 6 bis 15J. Hunde zahlen keinen Eintritt benötigen aber eine gültige Tollwutimpfung.



Alle Infos zur Veranstaltung finden sich auf www.haustiermesse.info

Haustiermesse Wien

Die größte Messe für Tierfreunde in Wien

Datum: 02.03.2019, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.haustiermesse.info

Der Kartenvorverkauf ist ab sofort eröffnet Bis 15. Dezember gibt es noch Karten mit Frühbucherrabatt Gleich zuschlagen!

