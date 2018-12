Volkshilfe NÖ: „Die Menschen zählen auf einen“

Zum internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember berichten Freiwillige über ihr Engagement in der Volkshilfe Niederösterreich.

Wiener Neustadt (OTS) - Jede Woche macht sich Petra Weghofer auf, um ihren Besuchsdienst bei einem älteren Herrn im Bezirk Mödling zu absolvieren. Sie freut sich auf den Besuch und auf gute Gespräche. Außerdem wird häufig Schach gespielt. So wie sie sind mehrere hundert Menschen freiwillig in der Volkshilfe NÖ aktiv. Sie helfen bei der Kinderbetreuung, besuchen alte Menschen, reparieren kaputte Gegenstände oder engagieren sich ehrenamtlich in einem der zahlreichen Vereine der Volkshilfe NÖ.

Gerhard Furtenbacher hilft jede Woche freiwillig in einem Hort im Bezirk Baden mit. Der dreifache Großvater arbeitet gerne mit Kindern. „Sie sind unsere Zukunft. Es macht einfach Freude und ich kann einen wertvollen Beitrag leisten“, ist Furtenbacher überzeugt. Den Mehrwert einer freiwilligen Tätigkeit für alle Seiten hat auch Andreas Haker erkannt. Der Amstettner ist Initiator des Reparatur Cafés. Damit konnte er ein Angebot schaffen, das es bisher in der Stadt im Mostviertel noch nicht gab.

Allerdings müsse man als freiwilliger Helferinnen und Helfer auch genau überlegen, was man tun wolle und wie viel Zeit man in dieses Engagement investieren möchte. „Man muss sich bewusst sein, dass die Menschen auf einen zählen, Helferinnen und Helfer sowie Besucherinnen und Besucher gleichermaßen“, ist sich Haker sicher.

Freiwillige werden in der Volkshilfe NÖ vom Freiwilligen-Management betreut. Sie erhalten eine Einschulung und sind im Rahmen ihrer Tätigkeit unfall- und haftpflichtversichert. Dazu die Freiwilligen-Managerin der Volkshilfe NÖ, Bettina Lanzenberger: „Wir sind uns des hohen Wertes des freiwilligen Engagements bewusst und wollen die Menschen dabei bestmöglich unterstützen. Deshalb sagen wir zum Internationalen Tag des Ehrenamtes ein herzliches Danke an alle Freiwilligen für die großartige Arbeit!“

Alle Fotos der Freiwilligen zum Download finden Sie hier:

www.noe-volkshilfe.at/presse/die-menschen-zaehlen-auf-einen

Informationen über alle Möglichkeiten freiwilliger Tätigkeiten erhalten interessierte Personen auf der Website der Volkshilfe NÖ: www.noe-volkshilfe.at/ehrenamt

