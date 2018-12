„Mein Gehirn und ich“ – Netdoktor und Roche Austria laden zum Gesundheitstag zu neurologischen Erkrankungen

Wien (OTS) - Aufklärung schafft Sicherheit: Netdoktor.at und Roche Austria laden am Freitag, 7.12. bei freiem Eintritt zur Info-Veranstaltung rund um die Themen Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer und seltene neurologische Erkrankungen von 11:00 bis 18:00 Uhr in den Van Swieten Saal der MedUni Wien. Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Patienten und Angehörige, aber auch Interessierte sind herzlich willkommen.

Im Zentrum des Publikumstags "Mein Gehirn und ich", der unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Eduard Auff, Präsident der österreichischen Parkinsongesellschaft, stattfindet, stehen vor allem die Behandlungen der einzelnen neurologischen Krankheiten. Die Forschung setzt alles daran, um Methoden zu entwickeln, die Patienten ein besseres Leben oder eines Tages sogar eine Heilung ermöglichen. Entsprechend viel tut sich auf dem Feld der Therapie von Multipler Sklerose & Co: Als Laie fällt es oft jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Der Gesundheitstag "Mein Gehirn und ich" sieht sich als Plattform, um sich zu den aktuellen Therapiemöglichkeiten zu informieren, mit Selbsthilfegruppen in Kontakt zu kommen und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Versierte Mediziner und Gesundheitsexperten bringen Interessierten in kurzen Vorträgen die neuesten Entwicklungen und Optionen in der Therapie näher und beantworten im Anschluss Fragen aus dem Publikum.

Gesundheitstag "Mein Gehirn und ich"

Wann : Freitag, 7. Dezember 2018, 11:00-18:00 Uhr

Wo : Van Swieten Saal der MedUni Wien; Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien

Vorträge zu chronischen neurologischen Erkrankungen: Multiple Sklerose (MS), Morbus Alzheimer , Morbus Parkinson und seltene Erkrankungen : Rare Diseases (SMA-Spinale Muskelatrophie, Chorea Huntington)





(MS), , und : Rare Diseases (SMA-Spinale Muskelatrophie, Chorea Huntington) Auch im Programm: Vorträge von Physiotherapeuten, Psychologen und anderen Experten aus dem Gesundheitsbereich; Möglichkeiten zur Diskussion; interaktive Stände

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Programm und weiterführende Infos finden Sie hier.

