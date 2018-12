Junge ÖVP erfreut über Plastiksackerlverbot

JVP begrüßt Maßnahmen der Bundesregierung gegen nicht-abbaubare Plastiksackerln

Wien (OTS) - „In Österreich fallen jährlich insgesamt bis zu 7.000 Tonnen Kunststofftragetaschen unterschiedlicher Dicke an. Dieser vermeidbare Plastikmüll ist eine enorme Belastung für unsere Umwelt. Wir stellen den Anspruch an uns selbst, auch der nächsten Generation einen Planeten zu hinterlassen, der lebenswert ist. Gerade deswegen ist dieser Durchbruch in der Umweltpolitik ganz im Sinne aller jungen Menschen in unserem Land“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP.

Die Bundesregierung plant ein Maßnahmenpaket, das neben dem Verbot von nicht-abbaubaren Plastiksackerln , das Verbot von Mikroplastik in Kosmetik- und Reinigungsartikel und die Reduktion von Verpackungsplastik enthält. Österreich leistet mit dieser Initiative einen wichtigen Beitrag im Kampf für Umwelt- und Klimaschutz.

„Auch für uns als Junge ÖVP hat der Umwelt- & Klimaschutz oberste Priorität und stellt für uns eine Frage der Generationengerechtigkeit dar. Ein lebenswertes und nachhaltiges Österreich steht an erster Stelle. Wir freuen uns, dass die Bundesregierung hier einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan hat“, so Laura Sachslehner abschließend.

