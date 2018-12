Manner schickt den Nikolo ins SOS-Kinderdorf

Nikolobesuche und Süßigkeiten für alle SOS-Kinderdörfer in Österreich

Wien (OTS) - Mit der „Manner Nikoloaktion“ unterstützt das rosa Süßwarenhaus Manner Kinder der SOS-Kinderdörfer. Zum einen stellt Manner Nikolo Süßigkeiten für alle Kinder zur Verfügung. Zum anderen spendet Manner 10.000 Euro und übernimmt so die Kosten der Nikolobesuche in den 10 SOS-Kinderdörfern in Österreich. Im SOS-Kinderdorf Wien in Floridsdorf ließ es sich der Manner Nikolo nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen, um mit süßen Geschenken Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. SOS-Kinderdorfleiter Erwin Roßmann war begeistert von der Aktion: „Wir freuen uns sehr über den Besuch des Manner Nikolo. Die Kinder waren schon ganz aufgeregt und sind begeistert von den vielen Manner-Süßigkeiten.“ Auch Dr. Alfred Schrott, Vorstand Marketing & Vertrieb Manner zeigte sich erfreut: „Die Manner Nikoloaktion ist jedes Jahr eine Herzensangelegenheit für mich. Die Kinderaugen leuchten zu sehen, wenn wir mit dem Nikolo und den Süßigkeiten im SOS Kindersdorf ankommen ist mein persönliches Highlight in der Vorweihnachtszeit.“

2013 startete Österreichs Süßwaren-Traditionsbetrieb Manner eine Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf unter dem Motto „Gemeinsam Kindern das Leben versüßen“. An der Elfenbeinküste wurde mit Hilfe von Manner bereits ein Haus für eine Kinderdorf-Familie im SOS-Kinderdorf Abobo Gare neu errichtet und die jährlichen Kosten für die dort lebende Familie sowie die Ausbildung und Versorgung der Kinder wird seitdem von Manner übernommen.

