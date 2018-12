SOS Mitmensch: Frau Landeshauptfrau Mikl-Leitner, es ist längst Zeit zu handeln!

Waldhäusl als Landesrat für Asyl- und Integration untragbar

Wien (OTS) - SOS Mitmensch ruft die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu auf, eine Neuverteilung der Ressorts in der Landesregierung vorzunehmen. Landesrat Gottfried Waldhäusl habe durch seine Aussagen und Handlungen mehrfach bewiesen, dass er weder Willens noch in der Lage sei, mit den Asyl- und Integrationsagenden verantwortungsvoll umzugehen. Der Landesrat habe darüber hinaus die Bevölkerung mehrfach mit Falschinformationen in die Irre geführt. „Die Zeit des Zuwartens und Zuredens ist vorbei, jetzt muss gehandelt werden“, fordert SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak klare Schritte von Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at