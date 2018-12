Einladung zur Pressekonferenz: Ein Jahr Regierungsarbeit im Ressort von Elisabeth Köstinger

Wien (OTS) - Vor knapp einem Jahr hat Elisabeth Köstinger das mit neuen Kompetenzen ausgestattete Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus übernommen. In einer Pressekonferenz zieht die Ministerin Bilanz über ein Jahr Arbeit in ihrem Ressort. Welche Vorhaben aus dem Regierungsprogramm wurden bislang erledigt, welche Zwischenschritte gemacht, was liegt im Jahr 2019 vor uns. Zu dieser Pressekonferenz laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich ein.

Datum / Ort

Donnerstag, 6. Dezember 2018, 09:00 Uhr

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus –

Standort Stubenbastei, Stubenbastei 5, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartnerin

Elisabeth KÖSTINGER, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Österreich

Um Eintreffen bei der Pressekonferenz bis 08:45 Uhr wird ersucht.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

daniel.kosak @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at