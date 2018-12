Jörg Neumayer (SPÖ) ad Wölbitsch: Wien Museum Neu ist voll auf Schiene

Wien (OTS) - „Das Wien Museum ist voll auf Schiene, die Vorarbeiten für den Umbau verlaufen planmäßig“, widerspricht SPÖ-Gemeinderat Jörg Neumayer einer Aussendung von Wölbisch und Pasquali. „Die Bau- und Errichtungskosten für das Projekt Wien Museum Neu wurden bereits Anfang des Jahres transparent dargelegt und öffentlich kommuniziert. Das vom Gemeinderat beschlossene Projektbudget beträgt 108 Mio. Euro. Die Planung ist vorbildhaft und zeigt, mit wie viel Verantwortung und Bedachtsamkeit dieses Projekt Schritt für Schritt umgesetzt wird“, sagt Neumayer, für den die Anschuldigungen substanzlos sind.



Die Fakten sind:

Das Projekt wie auch dessen Projektstruktur sind optimal und hochprofessionell aufgesetzt. Seit der Entscheidung im Architekturwettbewerb arbeiten das Wien Museum und die Projektgesellschaft an der Ausarbeitung und Vertiefung des Siegerprojekts. Das Projekt wird wie geplant unter Einhaltung des Zeitplans umgesetzt. Die Ausschreibungen für die Projektsteuerung und Projektleitung sind in Umsetzung, der Baubescheid sowie die interne Planung mit den Architekten ist im Laufen. Auch der Zeithorizont des Projekts wurde mehrmals kommuniziert und wird eine reine Bauzeit von ca 2,5 Jahren in Anspruch nehmen. Die Wien Museum Projekt Gmbh hat sämtliche ihr aufgetragenen Planungsleistungen im dafür vorgesehenen Budget erledigt. Sämtliche Planungskosten wurden widmungsgemäß verwendet.



"Es ist bedauerlich, dass die ÖVP einmal mehr versucht, dieses großartige und zukunftsweisende Projekt der Stadt schlecht zu reden und die BürgerInnen zu verunsichern“, so SPÖ-Gemeinderat Jörg Neumayer abschließend.

