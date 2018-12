Neuzugänge im KURIER

Unterhuber für Wirtschaft, Zaunbauer für Politik

Wien (OTS) - Wolfgang Unterhuber, derzeit Chefredakteur der Regionalmedien Austria RMA, wird ab dem nächsten Jahr neuer Leiter der Wirtschaftsredaktion. Von 2004 bis 2012 war er Wirtschaftsblatt-Chefredakteur. In der RMA hat er unter anderem den digitalen Ausbau vorangetrieben.

Ebenfalls neu in den KURIER kommt der gebürtige Schweizer Wolfgang Zaunbauer. Er wird stellvertretender Ressortleiter in der Innenpolitik (neben Johanna Hager, die diese Funktion weiterhin ausüben wird). Zaunbauer ist Referent in der Stabsabteilung Presse, verantwortlich für die Social Media Auftritte der Wirtschaftskammer. Davor war er acht Jahre lang Innenpolitikredakteur in der Wiener Zeitung. „Wir freuen uns auf zwei vielseitige, dynamische Kollegen, die gut ins KURIER-Team passen. Gemeinsam werden wir den KURIER noch innovativer und multimedialer machen!“, sagen Chefredakteurin Martina Salomon und Geschäftsführer Thomas Kralinger.

