Bohuslav/Eichtinger: Reform der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ wichtiger Impuls für Wirtschaft

„Schlüsselarbeitskräfte dort einsetzen, wo Bedarf besteht“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Wir begrüßen den erleichterten Zugang für hochqualifizierte Fachkräfte, weil wir fachmännische Zuwanderung aus anderen Ländern benötigen, um den Bedarf am Arbeitsmarkt abzudecken“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav und der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger über die Reform der „Rot-Weiß-Rot“-Karte. „Mit der Mangelberufsliste können wir die Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft optimal definieren und gezielt dort Schlüsselarbeitskräfte einsetzen, wo sie gebraucht werden. Durch die zusätzliche Regionalisierung dieser Liste können die einzelnen Bundesländer ihre Maßnahmen noch effektiver planen“, so Bohuslav und Eichtinger unisono.

Am 1. Jänner 2019 startet das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem AMS NÖ die breiteste Lehrlingsoffensive, die es in Niederösterreich jemals gegeben hat. „Alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bis 25 erhalten einen Lehr- oder Ausbildungsplatz im kommenden Jahr. Mit dieser Ausbildungsgarantie, die 46 Millionen Euro umfasst, wirken wir massiv dem Fachkräftemangel entgegen und bilden qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft aus“, stellen Bohuslav und Eichtinger in Aussicht.

Niederösterreich zählt zu den Top-Unternehmensstandorten in Europa und braucht qualifizierte Fachkräfte, denn der blau-gelbe Wirtschaftsmotor läuft weiter ungebremst. Laut IHS liegt Niederösterreich beim Wirtschaftswachstum für 2018 mit 3,3 Prozent deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 2,7 Prozent.

