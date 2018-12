Offizielle Eröffnung des Österreich Pavillon bei der COP 24 durch Bundespräsident Van der Bellen und WKÖ-Vizepräsidentin Rabmer-Koller

Österreich präsentiert mit einem eigenen Pavillon innovative Umwelttechnologien zur Erreichung der Klimaziele

Wien (OTS) - Österreich positioniert sich mit einem eigenen Pavillon bei der UN-Klimakonferenz COP 24 in Katowice als Umwelttechnik-Spezialist. Neben den offiziellen Verhandlungen ist die Konferenz auch eine Leistungsschau internationaler Innovationen und Know-how Lösungen, die zur praktischen Erreichung der Klimaziele beitragen können. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) organisierte eine Ausstellungsfläche von knapp 150m², auf der insgesamt 43 österreichische Unternehmen und Institutionen vielseitige Lösungen zum Klimaschutz, Energie und Umwelt vorstellen. Während der zwei Wochen dauernden Konferenz ist ein umfangreiches Programm aus Präsentationen und interaktiven Fachvorträgen aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft sowie aus dem öffentlichen Sektor geplant.

Highlights des Programms sind die feierliche Eröffnung des Österreich Pavillons am 4. Dezember 2018 durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und WKÖ-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller sowie die am 12. Dezember 2018 stattfindende „Austrian Reception“ im Beisein von Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus Elisabeth Köstinger.

„Wir wollen die Innovationskraft und das breite Angebot der österreichischen Wirtschaft im Bereich Umwelttechnik, erneuerbare Energien und nachhaltiger Ressourcenumgang gemeinsam mit wichtigen Institutionen und Forschungseinrichtungen vorstellen“, so WKÖ-Vizepräsidentin Rabmer-Koller zur Zielsetzung des Österreich-Auftritts: „Unternehmen müssen aktiv in die Dekarbonisierungspläne einbezogen werden. Innovative Umwelttechnologien sind der Schlüssel für die Erreichung der Klimaziele. Deshalb braucht es mehr Investitionen in Innovation und Forschung.“

Neben österreichischen Unternehmen präsentieren unter anderem der Klima- und Energiefonds, klimaaktiv, die TU Wien, die Technische Universität Graz, die österreichische Energieagentur, das AIT und die Wirtschaftsagentur Wien wichtige Projekte für den Klimaschutz am Österreich Pavillon. (PWK841/SR)

