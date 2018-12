„Report“ über ein Jahr Türkis-Blau, Mindestsicherung neu, Mission Klimaschutz und direktes Feedback vom TV-Publikum

Am 4. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Ein Jahr Türkis-Blau

Vor einem Jahr wurde das Kabinett Kurz angelobt. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache präsentierten auf 180 Seiten ihr Regierungsprogramm. Ihr Ziel war die bürgerliche Wende. Welche Projekte hat die türkis-blaue Koalition umgesetzt, wie hat die ÖVP-FPÖ-Zusammenarbeit Österreich verändert? Eva Maria Kaiser und Ernst Johann Schwarz analysieren gemeinsam mit Expertinnen und Experten die bisherige Regierungsarbeit.

Mindestsicherung neu

Die geplanten Änderungen bei der Mindestsicherung erhitzen die Gemüter. Hilfsorganisationen von Caritas über Volkshilfe bis hin zum katholischen Familienverband kritisieren geplante Kürzungen für Familien mit Kindern und bei anerkannten Flüchtlingen. Die Regierung verteidigt sich damit, dass Alleinerzieher/innen oder Menschen mit Behinderungen künftig sogar besser aussteigen. Der „Report“ hat bei Betroffenen nachgefragt und nachgerechnet, was die Änderungen konkret bedeuten.

Mission Klimaschutz

Der Treibhausgas-Ausstoß steigt an. Die bisherige Klimapolitik greift nicht. Seit Sonntag läuft der Klimagipfel in Katowice, der die Vorhaben des Pariser Klimaabkommens von 2015 auf den Punkt bringen soll. Ziel ist die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad einzugrenzen. Aber mit welchen Plänen fährt Österreich nach Katowice, um dieses Ziel zu erreichen? Zuletzt heimste Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger heftige Kritik ein, weil sie als EU-Ratsvorsitzende der Verlängerung der Kohlesubvention bis 2035 zugestimmt hat. Das Gegenteil dessen, was dringend notwendig ist, kritisieren Fachleute. Auch die konkrete innenpolitische Umsetzung der Klimaziele ist noch offen. Ende des Jahres muss Österreich seine konkreten Pläne an die EU-Kommission weiterleiten. Martina Schmidt und Yilmaz Gülüm analysieren Österreichs Klimapolitik vor dem Hintergrund des Klimagipfels.

Von der UN-Klimakonferenz in Katowice ins „Report“-Studio geschaltet ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Der transparente „Report“

Der „Report“ stellt sich seinem Publikum. Anlässlich des ORF-Publikumsgesprächs hatte das Team des Politmagazins die Möglichkeit, direktes Feedback von seinen Seherinnen und Sehern zu bekommen. Wie entsteht ein Beitrag? Gibt es Einflussnahme von Seiten der Politik und wer entscheidet überhaupt, worüber berichtet wird? Viele Fragen, spannende Antworten. Sophie-Kristin Hausberger berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at