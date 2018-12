AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Einkommensanalyse 2017

St. Pölten (OTS) - Am Montag, dem 10. Dezember 2018, präsentieren AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sowie AK-Wirtschaftsexperte Mag. Matthias Koderhold die aktuelle Einkommensanalyse. Diese Analyse gibt u.a. Antworten auf folgende Fragen: Wie viel verdienten die Beschäftigten mit einem Arbeitsplatz in Niederösterreich im vergangenen Jahr? In welchen Bezirken verdienten die ArbeitnehmerInnen am meisten, in welchen am wenigsten? Wie groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Wie sieht die Einkommensentwicklung im Fünf- und Zehnjahresvergleich aus? Welche Forderungen ergeben sich daraus für die ArbeitnehmerInnenvertretung?

PK Einkommensanalyse

- AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser



- AK-Wirtschaftsexperte Mag. Matthias Koderhold



Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Datum: 10.12.2018, 10:00 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnen-Zentrum

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

