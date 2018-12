AVISO: Donnerstag, 6.12.2018 um 10:00 Uhr, Krems

Grüne NÖ küren Schildbürgerstreich des Monats: „Verunreinigungen von Donauwasser durch Schiffsverkehr"

St. Pölten (OTS) - In letzter Zeit erreichten die Grünen zahlreiche Berichte von BootsfahrerInnen und PassantInnen, die in der Donau, meist in der Nähe von Anlegestelle massive Gewässerverschmutzung durch Fäkalien und Speisereste beobachten konnten. Der Abfall wurde teilweise von den Schiffen sogar vor den Augen der PassantInnen konzentriert abgepumpt und in die Donau entsorgt. Daher lädt Helga Krismer, Landesprecherin der Grüne NÖ zum Pressegespräch und zur Fotoaktion nach Krems ein:

Thema: „Verunreinigungen von Donauwasser durch Schiffsverkehr“

Termin: Donnerstag, 6.12.2018 um 10:00 Uhr



Treffpunkt: Schiffstation 24, in der Nähe vom Wellen. Spiel, Welterbeplatz 1, 3500 Krems an der Donau

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen.



