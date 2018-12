Drasenhofen - Androsch: Waldhäusl untragbar als NÖ Landesrat – „Kindeswohl war massiv gefährdet“

Wien (OTS/SK) - Für „ablösereif“ hält der niederösterreichische SPÖ-Abgeordnete Maurice Androsch den FPÖ-Landesrat Waldhäusl. „Das Vorgehen des Landesrats für Asylwesen in der Causa der Flüchtlingsunterkunft Drasenhofen und seine Äußerungen machen ihn untragbar für eine Regierungsfunktion in Niederösterreich. Was bisher bekannt wurde, legt den Verdacht nahe, dass Waldhäusl mit der Form der Unterbringung gegen das Kindeswohl und gegen Menschenrechte verstoßen hat – er ist untragbar für eine Regierungsfunktion und schadet dem Ansehen des Landes massiv“, kritisiert Androsch. ****

Androsch, der vor Waldhäusl als Landesrat für Asylwesen zuständig war, will jetzt in parlamentarischen Anfragen an Justizminister Moser und Innenminister Kickl Aufklärung – u.a. zum Informationsstand des Innenministeriums über die Betreuung der untergebrachten unbegleiteten Minderjährigen und, ob in Drasenhofen nicht der Tatbestand des Freiheitsentzugs erfüllt wurde. Von Landesrat Waldhäusl erwartet Androsch, dass er Charakter zeigt und sein Amt selbst niederlege. Wenn nicht, sei Landeshauptfrau Mikl-Leitner gefordert: „Mit einer Geisteshaltung, wie sie Waldhäusl gezeigt hat, ist man für keine Regierungsfunktion in Niederösterreich tragbar. Ich erwarte von der Landeshauptfrau, dass sie Landesrat Waldhäusl die Kompetenzen im Bereich des Asylwesens entzieht.“ (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at