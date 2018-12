NEOS Wien/Hietzing zu Parkpickerl: Ein Bürgerrat soll Lösungen erarbeiten

Bettina Emmerling: „Wir brauchen endlich ein Konzept für ganz Wien!“

Wien (OTS) - NEOS Hietzing forderte heute beim Parkpickerlgespräch mit Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou erneut das Abhalten eines Bürger_innenrats zum Thema Parken in Hietzing: „Es ist an der Zeit, dass ein Bürgerrat konstruktive Lösungsvorschläge für die Parksituation in Hietzing ausarbeitet und der Bezirksvertretung vorlegt. Seit der Bürgerbefragung hat sich die Parkplatzsituation in Hietzing aufgrund der Ausweitung des Parkpickerls in Meidling weiter verschlimmert. Manche Gebiete werden von Dauerparkern und Pendlern ausgenutzt – für die Anrainer steigt die Parkplatznot. Gleichzeitig verhärten sich die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern des Parkpickerls immer mehr“, so NEOS Hietzing Klubvorsitzender Johannes Bachleitner.

Ein Bürger_innenrat ist eine innovative, kostengünstige und schnelle Möglichkeit der Partizipation, wobei die teilnehmenden Personen durch das Zufallsprinzip ausgewählt werden. In Österreich sind Bürger_innenräte bereits in Vorarlberg institutionell stark verankert. „Mit einem Bürgerrat können wir die unterschiedlichen Sichtweisen der Menschen, die in Hietzing wohnen und arbeiten, einholen und eine gemeinsame Lösung finden“, meint Bachleitner weiter.

NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling sieht die Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes für ganz Wien. „Es braucht endlich eine umfassende Studie, die klare Empfehlungen für Reformmaßnahmen für die ganze Stadt gibt und vor allem auch auf die Situation der zahlreichen Einpendler eingeht. Die heute bestehenden Regelungen sind zu komplex, stoßen in der Bevölkerung auf wenig Verständnis und gehen zu wenig auf die Bedürfnisse der Unternehmer in der Stadt ein“, meint NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling.

