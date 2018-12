VP-Juraczka ad Matzleinsdorfer Platz: Fahrspur muss nach Bau-Fertigstellung erhalten bleiben

ÖVP Wien fordert Maßnahmenpaket für Pendler, Ausbau der P&R-Anlagen und U-Bahn-Erweiterung

Wien (OTS) - „Die Bauarbeiten für die U2 bringen den temporären Verlust einer Fahrspur am Matzleinsdorfer Platz stadteinwärts mit sich. Das bedeutet für die Autofahrer täglichen Stau, Stress und Zeitverlust, für die Anrainer Lärm- und Luftbelastung. Dass die Fahrspur nach der Fertigstellung laut Medienberichten geschlossen bleibt, stellt für uns keine Option dar! Die Stadtregierung ist angehalten, die Spur danach wieder zu öffnen und so für einen flüssigeren Verkehrsfluss zu sorgen“, erklärt ÖVP Wien Verkehrssprecher Manfred Juraczka.

Schon wieder geht die Stadt Wien Großprojekte an, ohne Begleitmaßnahmen zu erwägen. Juraczka dazu: „Dieser Zustand wird Jahre andauern. Die Verkehrsstadträtin und auch ihre Nachfolgerin sind aufgerufen, ein Maßnahmenpaket für die tausenden Pendlerinnen und Pendler zu erarbeiten.“ Ebenso müssen zusätzliche P&R-Anlagen errichtet werden, um ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der U-Bahn-Ausbau sei prinzipiell zu begrüßen, so Juraczka, der abschließend festhält: „Die Stadt Wien lässt aber einen Gesamtplan vermissen. Ein wesentlicher Schritt wäre der konsequente Ausbau der U-Bahn bis an die Stadtgrenzen.“

