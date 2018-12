Gewerkschaft vida trauert um Wolfgang Mayrhuber

vida-Schwarcz: „Prägende Persönlichkeit in der heimischen Luftfahrt“

Wien (OTS) - Tief betroffen über den Tod des ehemaligen Lufthansa Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber zeigt sich der Fachbereich Luftfahrt der Gewerkschaft vida. „Er war maßgeblich an der Integration der AUA in die Lufthansa verantwortlich. Wir haben ihn als sachlichen Brückenbauer kennengelernt, der seine österreichischen Wurzeln nie vergessen hat“, so Johannes Schwarcz, Fachbereichsvorsitzender.

„Im Namen des vida-Fachbereichs Luftfahrt sprechen wir seiner Familie, der in dieser schwierigen Zeit unser ganzes Mitgefühl gilt, unsere tiefe Anteilnahme aus", schließt Schwarcz.

