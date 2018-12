LH Mikl-Leitner zur Wahl von Johannes Schmuckenschlager zum neuen Präsidenten der NÖ Landwirtschaftskammer

„Viel Erfolg bei eurer Arbeit für Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der heutigen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich wurde Johannes Schmuckenschlager zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit Hermann Schultes nach, der rund 14 Jahre lang diese Funktion ausübte. „Die heutige Vollversammlung steht ganz im Zeichen der Zukunft:

Hermann Schultes legt sein Amt in jüngere Hände. Es freut mich, dass sich Johannes Schmuckenschlager dieser Verantwortung stellt“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge einer Videobotschaft, die im Verlauf der heutigen Vollversammlung gezeigt wurde.

Für das Land Niederösterreich und für sie persönlich sei es auch in Zukunft „selbstverständlich, eng mit der Landwirtschaftskammer für die Bäuerinnen und Bauern in unserem Land zusammenzuarbeiten“, betonte sie weiters. Die Landwirtschaftskammer stehe für die sichere Versorgung mit guten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie für die Gestaltung der vitalen Landschaften, und sie liefere auch einen kulturellen Beitrag, so die Landeshauptfrau: „Daher ist es mir als Landeshauptfrau von Niederösterreich heute ein besonderes Anliegen, an diesem wichtigen Tag, ein Bekenntnis zu unserer guten Zusammenarbeit abzulegen.“

Die Landeshauptfrau bedankte sich auch bei Hermann Schultes für die gute Zusammenarbeit: „Selbstlos und mit viel Einsatz hast du stets für die Bäuerinnen und Bauern in unserem Bundesland gearbeitet.“ Dem künftigen Präsidenten Johannes Schmuckenschlager wünschte sie alles Gute: „Dir und euch allen wünsche ich viel Erfolg bei eurer Arbeit für Niederösterreich. Im Miteinander werden wir die Zukunft meistern.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte anlässlich der heutigen Neuwahl des Landwirtschaftskammer-Präsidenten: „Großen Dank und Respekt an Hermann Schultes, der die Landwirtschaftskammer in den letzten Jahren schlagkräftig, innovativ und umsichtig geleitet hat. Danke für deine Partnerschaft und Freundschaft! Mit Johannes Schmuckenschlager wird dieser Weg erfolgreich weiter beschritten: für eine flächendeckende produzierende Landwirtschaft, für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und für beste regionale Lebensmittel. Für starke Regionen in einem starken Land!“

