Jugend Innovativ: Der Countdown läuft!

Noch bis zum 20. Dezember 2018 können Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge ihre Projekte bei Österreichs größtem Nachwuchswettbewerb für innovative Ideen einreichen.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Ideen in Sicht!“ sind engagierte Jugendliche wieder eingeladen, ihre kreativen Ideen in Form von Projekten auszuarbeiten und an der 32. Wettbewerbsrunde von Österreichs größtem Schulwettbewerb Jugend Innovativ teilzunehmen. Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge zwischen 15 und 20 Jahren sind aufgefordert, zu forschen, zu experimentieren, zu tüfteln, zu designen und querzudenken und ihr Innovationspotential unter Beweis zu stellen. Das Projektthema kann frei gewählt werden, muss aber in eine der sechs Kategorien Design, Engineering, Science, Young Entrepreneurs, Sustainability oder Digital Education passen.

Einfallsreichtum lohnt sich!

Noch bis zum 20. Dezember 2018 ist die Anmeldung zur 32. Wettbewerbsrunde von Jugend Innovativ möglich. Die Grundlage für die Bewertung bildet dann die schriftliche Dokumentation der Projektarbeit in Form eines Projektberichts, der bis zum 1. März 2019 (Berufsschulen bis 15. März 2019) abzugeben ist. Die besten Projekte pro Kategorie werden der Öffentlichkeit im Zuge von insgesamt vier Halbfinal-Events, die Ende April 2019 in den Bundesländern stattfinden, sowie beim Bundes-Finale von 4. bis 6. Juni 2019 präsentiert. Es winken attraktive Geldpreise in Höhe von EUR 38.500 sowie Reisepreise zu internationalen Workshops, Messen und Wettbewerben für die Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge mit den besten Projekten. Zudem erhalten alle am Wettbewerb teilnehmenden Teams die Chance auf einen #digisquadbonus von EUR 300 für den originellsten One-Pager über die digitalen Aspekte und Zukunftschancen des eingereichten Projekts.

Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Online-Anmeldung sowie weiterführende Informationen zum Wettbewerb sind online unter www.jugendinnovativ.at abrufbar.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ ist der größte österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI) und der Innovationsstiftung für Bildung unterstützt. Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungs-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte zum Schutz von Arbeitsergebnissen, Urheberrecht, Datensicherheit und Business Model-Entwicklung“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet.

Insgesamt haben bisher rund 9.100 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Die Bandbreite der Projekte, die in den letzten 31 Jahren im Rahmen von Jugend Innovativ vorgestellt wurden, ist riesig und reicht von neuartigen technologischen Entwicklungen über spannende Design-Konzepte bis hin zu innovativen Lösungsvorschlägen zum Thema Nachhaltigkeit. Weitere Infos auf www.jugendinnovativ.at .

