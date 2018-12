NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Jetzt auch Arbeitslosengeld und Notstandshilfe reformieren

Gerald Loacker: „In Zeiten von niedriger Arbeitslosigkeit muss das Absicherungssystem auf stabilere Beine gestellt werden.“

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker anlässlich der weiterhin positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt: „Jedes Schrumpfen der Arbeitslosigkeit ist erfreulich, dahinter stecken schließlich Menschen, die wieder in ein selbstbestimmtes Leben wechseln können.“ Dringend mahnt Loacker allerdings ein, dass gemeinsam mit der Mindestsicherung auch das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe reformiert werden muss: „Die Systeme greifen ineinander. In Zeiten der Hochkonjunktur muss das soziale Auffangnetz so eingerichtet werden, dass es auch tragfähig ist, wenn die Zahl der Arbeitslosen wieder steigt. Anstatt nur eine halbe Reform der Mindestsicherung vorzulegen, müsste jetzt die Chance für einen großen Wurf genutzt werden. NEOS haben hier ein fertiges Konzept des Bürgergeldes, das wir heute präsentiert haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu