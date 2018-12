Staffelstart: Die „Science Busters“ erhellen wieder „DIE.NACHT“ mit ihrem Wissen - ab 4. Dezember in ORF eins

Und: Thomas Spitzer und Mario Wienerroither bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) - Nicht nur die Texte der EAV, auch das Artwork der Band stammen von Thomas Spitzer. Der Grafiker und Musiker spricht mit Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins über das Ende der Ersten Allgemeinen Verunsicherung. Das Elektropop-Duo Dramas steht erst am Anfang seiner Karriere. Sounddesigner Mario Wienerroither ist bisher vor allem für seine „Musicless Musicvideos“ bekannt. Der weltberühmte Oberösterreicher gibt in „Willkommen Österreich“ Einblick in seine Arbeit.

Gleich danach um 23.05 Uhr ist die schärfste und mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnete Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße zurück in „DIE.NACHT“! Auch in der neuen Staffel gilt für die „Science Busters“ das Motto:

„Wer nichts weiß, muss alles glauben!“ Rund um Martin Puntigam sind in den neuen acht Ausgaben und einem Best-of wieder folgende Wissenschafter und Wissenschafterinnen in Sachen Aufklärung unterwegs: Astronom und Science-Blogger Dr. Florian Freistetter, Molekularbiologe Univ.-Prof. Helmut Jungwirth, Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher, Kabarettist und Klingenschmied Günther Paal alias Gunkl, Molekularbiologe Martin Moder und Chemiker Priv.-Doz. Dr. Peter Weinberger. In der Auftaktfolge „Magic Science Busters“ imponieren an der Seite von MC Martin Puntigam Florian Freistetter und Privatdozent Peter Weinberger.

Mehr zu den Inhalten der „DIE.NACHT“ am 4. Dezember:

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Es gibt eine ganze Generation, die den Text von „Märchenprinz“ auswendig kann und die das dazugehörige Video durch die Kindheit bzw. Jugend begleitet hat. Der Hit der EAV stammt, wie fast alle Songs der österreichischen Band von Thomas Spitzer. Nach „100 Jahren EAV“ ist er das einzige in der Band verbliebene Gründungsmitglied. Denn Frontmann Klaus Eberhartinger ist erst seit den 80er Jahren dabei. Der erste Sänger der Band war Austropop-Legende Wilfried. Thomas Spitzer erzählt am Dienstag in „Willkommen Österreich“ über die bewegte Bandgeschichte, die auch österreichische Kulturgeschichte ist.

Während maschek. sich aufs Drüberreden spezialisiert haben, ist Mario Wienerroithers Spezialgebiet das Schweigen. Der Erfinder der „Musicless Musicvideos“ bzw. der „Speechless Speeches“ ist zu Gast in „Willkommen Österreich“. Seine Clips, in denen Britney Spears, Elvis Presley oder Mick Jagger und David Bowie schnaufend, niesend und rülpsend ganz ohne Musik auskommen müssen, wurden millionenfach geklickt. Politische Statements setzt Mario Wienerroither, indem er zum Beispiel Marc Zuckerberg lautstark schweigen lässt. Dieser Tage rückt aber ein anderes Projekt des Sounddesigners in den Fokus. Mario Wienerroither hat mit Viktoria Winter das Elektropop-Duo Dramas gegründet. Die beiden werden ihr kürzlich erschienenes Debütalbum „Nothing Is Permanent“ in „Willkommen Österreich“ vorstellen.

Staffelstart für die „Science Busters“: „Magic Science Busters“ um 23.05 Uhr

Als „Magic Science Busters“ imponieren an der Seite von MC Martin Puntigam der Astronom und Science-Blogger Dr. Florian Freistetter und Privatdozent Dr. Peter Weinberger (Anorganische Chemie, TU Wien) als Tintifax und Petrosilius Zwackelmann der Naturwissenschaft! Sie enthüllen unter anderem: Wie gut ist Metall im Auswendiglernen? Wie bastelt man aus einem Chemiker eine Duftlampe? Soll sich die Zukunft die Kristallkugel geben?

