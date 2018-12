„Malika jagt – Abenteuer einer Leopardin“ im ORF-„Universum“

Wien (OTS) - Sambia, Afrika – hier jagt Malika. Die geschmeidige Leopardin muss immer wieder neue Jagdstrategien entwickeln. Zwar wären genug Beutetiere vorhanden, doch sowohl der im Revier ansässige mächtige Leopard als auch die Hyänen machen Malika das Leben schwer. Und außerdem: Eine erfolgreiche Jagd bedeutet nicht unbedingt, dass Malika auch satt wird. Die neue „Universum“-Dokumentation „Malika jagt – Abenteuer einer Leopardin“ von Billi-Jean Parker (deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl) porträtiert am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 die raffinierte Jägerin Malika und ihren täglichen Kampf um Nahrung.

Leoparden sind anpassungsfähig. Die anmutigen Großkatzen gehören zu den schlauesten Jägern überhaupt. Eine dieser Raubkatzen im afrikanischen Sambia ist mit ihrem Einfallsreichtum anderen Tieren allerdings voraus: Malika. Möchte sie satt werden, muss sie das auch sein. Denn ernstzunehmende Feinde stehen mit der Leopardin in Konkurrenz.

Malikas Territorium ist rund 15 Quadratkilometer groß. Eine natürliche Grenze bilden die Ufer des Luangwa, eines Nebenflusses des Sambesi. Je nach Jahreszeit ändert sich sein Wasserpegel, aber er versiegt nie ganz. Wegen der vielen Gräser und Futterpflanzen, die hier gedeihen, haben sich viele Wildtiere angesiedelt. Malika lebt hier wie in einem Garten Eden. In den Wäldern und an den Ufern des Luangwa kann sie Pukus und Impalas jagen – beides afrikanische Antilopenarten. Ein solches Beutetier reicht der Raubkatze für mehrere Tage als Nahrung. Doch nicht immer kann Malika ihre Beute auch behalten, mitunter wird sie attackiert und bestohlen.

Die Leopardin ist gezwungen, sich immer neuer Jagdstrategien zu bedienen. Das gilt etwa für das Anschleichen oder Auflauern. In der Nacht hat Malika zwar einen entscheidenden Vorteil, weil Leoparden über ein außergewöhnliches Sehvermögen verfügen. Doch wenn ihr ihre Feinde die Beute streitig machen, ist sie mitunter dazu gezwungen, tagsüber zu jagen. Dafür muss sie aber andere Methoden zur Anwendung bringen: In der offenen Landschaft kann sie sich nicht unbemerkt anschleichen. Immer wieder muss sie sich etwas Neues einfallen lassen.

„Universum“ zeigt das erstaunliche Jagdverhalten einer außergewöhnlichen Leopardin. Es ist das Porträt eines nahezu unberührten Fleckens Erde – aber auch das eines täglichen Überlebenskampfs der mutigen Raubkatze Malika.

