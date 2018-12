Therme Wien: Adventkalender, weihnachtliche Aufgüsse und mehr

Wien (OTS/RK) - Die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet ihren Gästen bis 23. Dezember 2018 wieder ein vielfältiges Adventprogramm mit dem Therme Wien-Adventkalender, Therme statt Shopping, Weihnachtlichen Aufgüssen, einer Punschhütte und Advent-Lounge. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Therme Wien nur am 24. Dezember geschlossen, am Silvestertag bis 14:00 Uhr (letzter Eintritt 11:00 Uhr) und am 1. Jänner 2018 ab 9:00 Uhr geöffnet.

Therme Wien-Adventkalender

Bis 23. Dezember wird täglich ein Geschenk unter allen BesucherInnen verlost. Die Teilnahme erfolgt automatisch über die Nummer am Chiparmband, das die Gäste beim Eintritt erhalten. Verlost werden Gutscheine für das Premium-Angebot der Therme Wien, den Relax! Tagesurlaub im Wert von je 85 Euro, sowie für Tageseintritte, Massagen und die Gastronomie.

Jeden Samstag: Therme statt Shopping

Wer an den Weihnachtssamstagen keine Lust auf Stress und Hektik beim Einkaufen hat, findet in der Therme Wien Ruhe und Entspannung. Das spezielle Angebot umfasst einen vierstündigen Thermenaufenthalt inklusive Badetasche und 5-Euro-Gutschein für die Gastronomie zum Preis von 25 Euro (gültig am 8., 15. und 22. Dezember jeweils ab 11:00 Uhr). Dank der U1, die direkt bis zur Therme Wien fährt, ist auch die Anreise bereits entspannt und komfortabel.

Sauna: Weihnachtliche Aufgüsse mit Ingwer und Apfel-Zimt

SaunafreundInnen freuen sich auf weihnachtliche Saunadüfte und Spezialaufgüsse: Jeweils samstags und sonntags warten Aufgüsse mit Ingwer und Apfel-Zimt auf die BesucherInnen der gemischten Sauna. In der Bio-Sauna gibt es montags um 18:00 Uhr einen musikalisch begleiteten Aufguss mit Klangschalen.

Punschhütte vor der Therme und Punsch am Pool

Das beliebteste Heißgetränk des Winters wird gleich zweimal ausgeschenkt: in der Punschhütte vor der Therme Wien, bei der sich Gäste, AnrainerInnen und PendlerInnen von Montag bis Sonntag von 16:00 bis 20:00 Uhr aufwärmen und Punsch, Kekse und Brötchen genießen können. Auch im Außenbereich der Therme Wien versorgt die Punschhütte die Gäste mit dem beliebten Heißgetränk. „Punsch am Pool“, also servierte Punsch-Getränke gibt es Montag bis Sonntag (von 17:00 bis 21:00 Uhr) direkt ans Solebecken und Außenbecken.

Entspannung pur: Advent-Lounge mit Teebar, Massage und „Alpha Sphere“-Liege

Im weihnachtlich dekorierten Ruheraum widmet sich eine eigene Advent-Lounge ganz dem Thema Entspannung in der Vorweihnachtszeit. Die Gäste erhalten exklusiven Zugang und können sich u. a. auf eine Teebar, Punsch, Kekse und Kopfhörer mit Weihnachtsmusik freuen. Besonders entspannend wirkt die „AlphaSphere“-Liege, die Klang, Licht und Bewegung vereint und so zu einer tiefen Entspannung führt. Auch die im Paket inkludierte Handmassage sorgt für Tiefenentspannung im ganzen Körper, denn zahlreiche Nervenbahnen enden in den Händen. Die Advent-Lounge kann zum Aufpreis von 25 Euro genutzt werden.

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at



Ursula Piatnik

Leitung Marketing & Kommunikation

Therme Wien GmbH & Co KG

Tel.: 01 68 009 9122

E-Mail: ursula.piatnik @ thermewien.at

www.thermewien.at