Autostadt baut im Auftrag der Volkswagen AG moderne Veranstaltungshalle am Hafenbecken (FOTO)

Die Autostadt in Wolfsburg baut im Auftrag der Volkswagen AG am Nordufer des Hafenbeckens eine neue Veranstaltungshalle. Die Bauarbeiten für "Hafen 1" haben im Oktober 2018 begonnen und werden im Sommer 2019 abgeschlossen sein. Mit einem flexiblen Innenraumkonzept für bis zu 1.400 Teilnehmer wird "Hafen 1" in Zukunft sowohl für Fahrzeugpräsentationen, Mitarbeiterveranstaltungen als auch für große Events von Volkswagen und der Autostadt genutzt. Mit dem Bau von "Hafen 1" legt die Autostadt den Grundstein für das eigene Corporate-Event-Geschäft. Die neue Halle fungiert darüber hinaus als neuer Hauptspielort für Movimentos.

Gunnar Kilian, Personalvorstand des Volkswagen Konzerns und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Autostadt: "Volkswagen hat die Autostadt aufgrund ihrer Expertise als Kommunikationsplattform mit dem Bau und dem Betrieb von 'Hafen 1' beauftragt. Der Neubau dieser zeitgemäßen Veranstaltungshalle ist für uns ein klares Investment in die Zukunft - von Volkswagen, der Autostadt und für den Standort Wolfsburg."

Bernd Osterloh, Vorsitzender des Volkswagen Betriebsrates und Aufsichtsratsmitglied der Autostadt GmbH: "Mit 'Hafen 1' baut die Autostadt einen weiteren repräsentativen Veranstaltungsort am Stammsitz von Volkswagen, der der modernen Stadt Wolfsburg hervorragend zu Gesicht steht. Gleichzeitig bekommen unsere Kolleginnen und Kollegen eine neue Fläche für Tagungen und andere Veranstaltungen, wie sie bisher im Werk gefehlt hat. Das nenne ich aktive

Standortentwicklung."

Mit einer Nutzfläche von ca. 5.300 Quadratmetern über drei Ebenen und einem fantastischen Blick auf das Wasser des Hafenbeckens bietet "Hafen 1" die besten Voraussetzungen für Großevents. Der moderne Bau ist bereits vom Bahnhof aus sehr präsent sichtbar und fügt sich in die moderne Architektur der Autostadt und des The Ritz-Carlton, Wolfsburg ein. Er verbindet beide künftig mit dem Industrieumfeld des Volkswagen Werks und Volkswagen Kraftwerks und lädt mit einer großen, vorgelagerten Terrasse direkt am Wasser zum Verweilen ein. Im Inneren besticht der Neubau mit puristischer Ästhetik, Beton, Stahloberflächen und Glaselementen. 2019 wird "Hafen 1" zudem der neue, zentrale Spielort für das Tanzfestival Movimentos, das nach aktuellen Planungen später im Jahr stattfinden wird als bisher.

Klaus Mohrs, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, ergänzt: "Movimentos wird ein festes Zuhause bekommen. Das ist ein tolles Signal, über das sich die Fans aus Wolfsburg, der Region und darüber hinaus freuen werden. Das Festival ist hier fest verankert und hat eine hohe Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus. Auch ist die Investition von Volkswagen in diese neue Halle ein weiterer Beleg für die feste Verankerung des Unternehmens an seinem Stammsitz."

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "'Hafen 1' ist ein Meilenstein im Aufbau unseres Corporate-Event-Geschäfts. Mit der neuen Halle können wir dieses Segment signifikant ausbauen - und damit ein neues und unternehmerisches Standbein für unseren langfristigen Erfolg schaffen. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen Konzerns und unseres gesamten Aufsichtsrates, mit 'Hafen 1' einen wichtigen Teil

unserer Zukunft aktiv gestalten zu können."

"Hafen 1" - Zahlen & Fakten

Baubeginn Tiefbau: Oktober/November 2018

Bauherr: Volkswagen AG

Standort: Nordufer am Volkswagen Hafen

Gebäudemaße: Länge = 73 m, Breite = 46 m, Höhe = 16 m

(mit Schnürboden: 23 m)

Sitzplätze: bis zu 1.400

Baufläche: 3.100 m²

Bruttogrundfläche: 5.300 m² (auf 3 Ebenen)

Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führende Automobildestination

Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seiner Marken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 38 Millionen Gäste haben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden Movimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunkt für kulturell Interessierte.

