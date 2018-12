UTU kooperiert mit eValidation Austria: Bereitstellung der ersten vollständig digitalen Plattform zur Umsatzsteuerrückerstattung in Europa

Wien (ots) - Komplett papierlose Nutzererfahrung von Anfang bis Ende; vereinfachter Prozess zur Umsatzsteuerrückerstattung für Händler, Touristen und Behörden

UTU, Anbieter einer digitalen Plattform zur Rückerstattung der Umsatzsteuer und zum Sammeln von Bonuspunkten, hat eine Kooperation mit eValidation Austria, Wien, besiegelt. Die Partner wollen die erste einfache und vollständig digitale End-to-End-Lösung für Tax-Free-Shopping in Europa auf den Markt bringen.

Bürokratische Hürden beim Beantragen einer Steuerrückerstattung oder lange Wartezeiten am Flughafen gehören damit der Vergangenheit an. Touristen können die Zollvalidierung nun digital erhalten. Händler haben die Chance, ihren Umsatz anzukurbeln, da ein zeitaufwendiger manueller Prozess entfällt und ihre Kunden stärker von ihrem Tax-Free-Shopping profitieren können.

Die Lösung wurde von Experten entwickelt, die über tiefgehendes Wissen und Erfahrung in der Tax-Free-Branche verfügen. Zudem hat eValidation im letzten Sommer eine Ausschreibung des internationalen Flughafens Wien-Schwechat gewonnen, um das derzeitige Tax-Free-Verfahren sowie die damit verbundenen Zollkontrollen zu vereinfachen.

Die Kooperation mit eValidation wird UTU in die Lage versetzen, seine Vision einer nahtlosen digitalen Vernetzung von Geschäften und Käufern auf europäischer und weltweiter Ebene umzusetzen. "Damit reduzieren sich lästiges Ausfüllen von Formularen für in einem Laden getätigte Einkäufe, Wartezeiten sowie Bürokratie, - und zwar sowohl für Einzelhändler als auch für Kunden bei all ihren Transaktionen und am Flughafen", erklärt Alessandro Ciambrone, Senior Vice President Tax Free bei UTU.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, Touristen auf Basis unserer Technologien eine lückenlose, bisher nicht dagewesene digitale Erfahrung zu ermöglichen. Bisher waren generell papierbasierte und manuelle Vorgänge die Norm. Aber nun sind wir in der Lage, die Nutzererfahrung zu digitalisieren, wovon die Läden und ihre Kunden am meisten profitieren. Denn die Rückerstattung lässt sich wesentlich effizienter durchführen, es werden höhere Beträge erstattet und die Abwicklung an Flughäfen geht reibungsloser vonstatten", so Ciambrone.

Atahan Tepe, MD Product bei eValidation, resümiert: "Österreichische Behörden und der Flughafen Wien-Schwechat haben im Rahmen einer Ausschreibung für ein System für eine vollständig digitalisierte Validierung der Umsatzsteuerrückerstattung verschiedene Lösungen evaluiert. eValidation freut sich, die Lösung zu liefern und mit Unternehmen wie UTU zu kooperieren, welche die Branche voranbringen wollen."

Gerd Gfrerer, MD Sales bei eValidation, ergänzt: "Unsere Plattform bietet Händlern besseren Service und Touristen mehr Wahlmöglichkeiten. Die Bearbeiter der Rückerstattungsanträge können ihre Leistungen in Echtzeit erbringen, und der digitale Datenfluss gewährleistet den Finanzbehörden eine transparente und sichere Datenbearbeitung. UTU ist der erste Betreiber, der sich mit der eValidation Plattform verbindet, um in Europa den ersten vollständig digitalisierten Validierungsservice bereitzustellen."

UTU wird in den kommenden Monaten eine Produkt-Suite auf den Markt bringen, um Touristen weltweit und Händlern in Europa weitere Nutzenvorteile zu bieten.

UTU hat seinen Hauptsitz in Singapur und seine europäische operative Niederlassung in Mailand, Italien, um die wichtigsten Händler von Luxus- und Konsumgütern sowie die Anforderungen von europäischen und asiatischen Touristen zu adressieren.

Über UTU, Singapur/Mailand: www.utu.global

Über eValidation Austria, Wien: www.eValidation.tax

