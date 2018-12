Mikroplastik – eine Herausforderung für Mensch und Umwelt

Umweltdialog am 4. Dezember in der Hauptbücherei Wien

Wien (OTS) - Kunststoffe begleiten uns in vielen Produkten und Anwendungen durch unser Leben. Häufig landen sie jedoch unbeabsichtigt in der Umwelt. Durch Abrieb und Zerfall entsteht aus größeren Plastikteilen Mikroplastik. Die winzig kleinen Teilchen sind mittlerweile in vielen Bereichen der Umwelt und in Meerestieren nachweisbar. Vor kurzem ist Dr. Bettina Liebmann vom Umweltbundesamt gemeinsam mit ihrem Kollegen von der MedUni Wien der Nachweis von Mikroplastik im menschlichen Stuhl gelungen. In ihrem Vortrag am 4. Dezember spricht sie über ihre Forschung und die Bedeutung von Mikroplastik für Mensch und Umwelt.

Wann: Dienstag, 4. Dezember 2018, 19:00

Wo: Hauptbücherei, Urban Loritz Platz 2a, 1070 Wien

Eintritt: kostenfrei

Dr. Bettina Liebmann

ist Expertin für Umweltanalytik mit Schwerpunkt Mikroplastik im Umweltbundesamt. Sie untersucht das Vorkommen von Mikroplastik in Konsumentenprodukten, der Umwelt und im menschlichen Organismus. Dr. Liebmann arbeitete an einer Studie zu Mikroplastik für die Europäische Kommission, die wissenschaftliche Grundlagen für ein mögliches Verbot von Mikroplastik in der EU bereitstellte.

Umweltdialoge – Perspektiven für Umwelt und Gesellschaft

Die Umweltdialoge, eine Kooperation zwischen dem Umweltbundesamt und den Büchereien Wien, widmen sich dem Einfluss des Alltäglichen auf Mensch und Umwelt. Expertinnen und Experten beleuchten aktuelle Umweltthemen und präsentieren dabei interessante Zahlen, überraschende Zusammenhänge und umfassende Analysen. Dadurch eröffnen sich Perspektiven für ein nachhaltiges Leben, für Umwelt und Gesellschaft. Im Anschluss an den Vortrag stellen sich die Referentinnen und Referenten den Fragen des Publikums.

http://www.umweltbundesamt.at/umweltdialog_dezember/

